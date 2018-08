Angst vor Achterbahn besiegt

Altlußheim.Zu einer äußerst schwungvollen Tour hat der TV Altlußheim beim Ferienprogramm der Gemeinde Altlußheim eingeladen: Der Turnverein organisierte einen Besuch des Europaparks Rust.

Treffpunkt für die Organisatoren und die 20 Teilnehmer der Fahrt war die Rheinfranken-Halle. Da der gemietete Bus nicht voll belegt war, hatten auch Eltern die Gelegenheit, mit ihren Kindern mitzufahren. Als Betreuer waren TV-Vorsitzender Serkan Yildirim, Schriftführerin Sabine Sczepansky sowie die Jugendleiterinnen Bernadett Klein und Melina Rössler mit an Bord.

Bereits kurz nach 7 Uhr morgens ging es los. Aufgrund einer Autobahnsperrung und dem daraus resultierenden Stau kam die Gruppe leider etwas verspätet in Rust an. Aufgrund dessen organisierten die Betreuer, dass der Aufenthalt um eine Stunde verlängert wurde. Da es für fast die Hälfte der Gruppe das erste Mal war, waren die meisten sehr aufgeregt, was sie wohl alles im Park erwarten würde.

Nach der Ankunft teilten sich die Kinder, Jugendlichen und Familien in Kleingruppen auf, mit denen sie den Tag über durch den Park laufen konnten. Nun konnte es endlich losgehen.

Wasserfahrgeschäfte sehr beliebt

Der Themenpark, in dem die Fahrgeschäfte nach Ländern aufgeteilt sind, hat zwei Hauptattraktionen: die beiden Achterbahnen „Silver Star“ und „Blue Fire“. Erstere konnten jedoch nur die Älteren fahren. Von den Jüngeren waren einige dabei, die zunächst Panik vor der turbulenten Fahrt hatten. Viele überwanden aber ihre Angst schließlich und trauten sich auch an rasantere Attraktionen. Es gab natürlich auch kleinere, „harmlosere“ Achterbahnen für jüngere Besucher. Bei der Hitze waren die Wasserattraktionen wie „Poseidon“ oder „Fjord Rafting“ sehr beliebt und sorgten für erfrischende Abkühlung.

So war es ein schöner Tag, alle hatten viel Spaß, und die Zeit verging wie im Flug. Nachdem sich alle Gruppen pünktlich um 19 Uhr am Treffpunkt eingefunden hatten, wurde die Heimreise angetreten, die reibungslos verlief, so dass alle nach zwei Stunden gut an der Rheinfranken-Halle ankamen. Das TVA-Team freut sich schon aufs Ferienprogramm im nächsten Jahr. bek/mrö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018