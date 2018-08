Anmelden für Tauffest am Blausee

Alt-/Neulußheim.Eine Feier ganz besonderer Art bieten die evangelischen Kirchengemeinden in Alt- und Neulußheim mit dem Tauffest am Blausee an, das am 16. September, 10 Uhr, beginnt.

„In den letzten beiden Jahren erleben wir einen wahren Boom an Taufen“, erklärt Pfarrer Matthias Zaiss. Zum einen komme das Fest dem ursprünglichen Taufverständnis der Bibel sehr nahe, zum anderen werde die Kirche präsent an diesem wichtigen Ort der beiden Gemeinden. „Wir bieten die Möglichkeit, Taufe einmal ganz anders zu erleben. Wir haben schon mit vielen Familien Kontakt und schon etliche Anmeldungen, aber es gibt noch Luft nach oben“, so Zaiss.

Anmeldungen sind möglich im Pfarramt Neulußheim, Telefon 06205/3 11 30, oder im Pfarramt Altlußheim, Telefon 06205/3 24 02. Anmeldungen mit Stammbuch, Taufspruch des Kindes und die Patenbescheinigungen der Paten. zg

