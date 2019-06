Anstoßen mit dem „1250 Anniversary“

Altlußheim.„Wir sind ein junges und kreatives Unternehmen, das sich für Lebensmittel mit Wert und Weine begeistert“, umschreibt die Firma GenussLab ihre Philosophie, die sie in regionalen wie auch internationale Produkte lebt.

Von diesem Anspruch haben sich heuer schon die Besucher des Hockenheimer Mais überzeugen können, nun lädt „GenussLab“ zum eigenen Sommerfest am Samstag, 15. Juni, ab 12 Uhr, in die Friedrichstraße 4 ein. In familiärer Hof-Atmosphäre können sich die Besucher dem Genuss hingeben, haben sie die Wahl zwischen 24 offenen Weinen, vom Grauburgunder bis hin zum Rotwein-Cuvée, wobei dem Natural-Wine aus Frankreich ein besonderer Raum eingeräumt wird.

Ferner stehen verschiedene Espresso zur Auswahl, locken sieben unterschiedliche Gin-Sorten, kann vom Prosecco gekostet oder ein Cocktail genossen werden. Eigens für das Festjahr wurde der „1250 Anniversary“ kreiert, der das Hockenheimer Jubiläum aufgreift.

Von den Essig-Sorten. Gewürzen oder Pestos ganz zu schweigen und überall gilt: „Bei allen Produkten ist wirklich drin, was auf dem Etikett steht. Sonst nichts“. Hochwertige Produkte sorgfältig verarbeitet – das passt. aw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.06.2019