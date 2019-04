Appell für kostenlose Betreuung

Familien mit einem Kind Ü 3: Regelgruppe 138 Euro (plus 4 Euro) monatlich. Verlängerte Öffnungszeit: 165 Euro (plus 5 Euro) monatlich. Ganztagsgruppe 330 Euro (plus 11 Euro) monatlich.

Familien mit einem Kind in altersgemischten Gruppen (ein bis drei Jahre): Verlängerte Öffnungszeit fünf Stunden 225 Euro (plus 7 Euro). Verlängerte Öffnungszeit 6,75 Stunden 304 Euro (plus 9 Euro). Ganztagsgruppe 456 Euro (plus 12 Euro) monatlich.

Familien mit einem Kind in Krippe: Verlängerte Öffnungszeit 6,75 Stunden 381 Euro (plus 11 Euro). Ganztags-Krippe (bis 9,25 Stunden) 516 Euro (plus 15 Euro). mm