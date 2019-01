Armut macht in erster Linie einsam

Altlußheim.Die katholische Kirchengemeinde hatte an Dreikönig zu einem Essen für benachteiligte oder einsame Menschen eingeladen. Schon am Vorabend war im Pfarrsaal alles gerichtet. Festlich gestaltete Tische und ein großes Buffet – für die Premiere des von Kaplan Streit ins Leben gerufenen Projekts mit dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ war alles gerichtet.

Die Idee dahinter war, dass Menschen, welche einsam sind oder in Armut leben, die Gemeinschaft von Kirche erfahren können. Armut ist ein Megathema der Zeit. Armut versteckt sich – Armut macht einsam. Es gibt zahlreiche Geschichten in der Bibel, die diese Situation in vielfältiger Weise kennen. Besonders das Wirken Jesu setzt einen Kontrapunkt. Erzählungen und Bilder vom Feiern, von Gemeinschaft zwischen Armen und Reichen, jungen und alten Menschen sind in ihrer Verkündigung ein Kernpunkt und Symbol für die Gegenwart des Gottesreiches.

Genau an dieser biblischen Verkündigung hat das Projekt „Gemeinsam statt einsam“ angesetzt, denn es gab insgesamt zwei große Teile, die als inneren Kern das Schenken und das Beschenken verbunden haben.

„Als Kirche ist es wichtig, dass wir vor allem auch den Armen und Notleidenden beistehen. Bei meiner Weihe habe ich dies auch versprochen. Deshalb freue ich mich, dass dieses Projekt realisiert werden konnte“, so Kaplan Tobias Streit.

Der erste Teil des Projekts fand schon im Dezember mit einer biblischen Weinprobe in Reilingen statt. Dort haben viele Menschen ganz konkret erfahren können was es heißt, großzügig beschenkt zu werden. „Es war ein wunderschöner Abend und ich freue mich sehr, dass auch Pfarrerin Leonhardt dabei war. Ich glaube, dass es für die Ökumene ein wichtiger Impuls war“, so Streit.

Große Aufmerksamkeit

Egal ob in Altlußheim, Neulußheim, Hockenheim oder Reilingen, überall waren seit der Weinprobe Plakate und Einladungen sichtbar, die auf das Mittagessen und den Gottesdienst am 6. Januar hingewiesen haben. „Ja, die vielen Gäste, die bei der Weinprobe dabei waren, haben unglaubliche Arbeit geleistet. Überall waren die Einladungen präsent. Ich war überrascht, dass selbst an Orten, an denen Kirche sonst kein Thema ist, ein Plakat mit der Einladung zu finden war“, so der Kaplan.

Nach dem festlichen Gottesdienst in der Altlußheimer Kirche war für die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer die große Aufregung gekommen. Um kurz vor 12 Uhr wurde das leckere Essen vom Neulußheimer Partyservice Schobert geliefert. Strahlende Augen waren zu sehen. Nach dem Tischgebet ging es an die reich gefüllten Töpfe und das großartige Kuchenbuffet. „Es waren rund 100 Menschen innerhalb von drei Stunden gekommen. Ich habe mich gewundert, wie viele Menschen auch aus unserem täglichen Gemeindeleben eine leidvolle Geschichte mittragen. Umso mehr war dieses Treffen ein wichtiger Ansatz, damit Kirche auch caritativ wahrgenommen wird.“, sagt Kaplan Streit nachdenklich.

Wagnis und Zuversicht

Für den Kaplan war das Projekt auch Wagnis, denn ein solches gab es bisher in dieser Form noch nicht. Umso glücklicher konnten alle Beteiligten sein, dass das Projekt „Gemeinsam statt einsam“ einen großen Anklang gefunden hat.

„Besonders als zwölf stark alkoholisierte Männer zum Pfarrsaal kamen, um etwas zu Essen zu bekommen, war ich kurzzeitig aufgeregt. Gott sei Dank ist es gelungen, dass die Männer eingesehen haben, dass es bei dieser Veranstaltung nicht um Alkohol geht. So waren auch sie überglücklich, als sie ein prall gefülltes warmes Essenspaket erhalten haben. Ich war beeindruckt, dass sie eingesehen haben, dass sie im Pfarrsaal mit ihren Wodkaflaschen nicht bleiben könnten. Doch wie groß muss wohl die Not sein, wenn man selbst in einem betrunkenen Zustand nach einer warmen Mahlzeit sucht“, fragt Streit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.01.2019