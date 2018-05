Anzeige

Altlußheim.„Hochfeste nicht einfach nur zu feiern, sondern das, was deren Botschaft ausmacht mit hineinnehmen in den Alltag“, gab Dekan Grabetz den zahlreichen Gottesdienstbesuchern mit auf den Weg, die sich zur Feier des Pfingstgottesdienstes in der katholischen Kirche in Altlußheim versammelt hatten. Als pfingstliche Menschen hinausgehen und die frohe Botschaft von der Überwindung des Todes weiter erzählen, so ermunterte er in seiner Predigt.

Musikalisch begleitet wurde der Festgottesdienst von den Kirchenchören aus Reilingen und Lußheim. Das im Wechsel mit der Gemeinde gesungene „Gott gab uns Atem damit wir leben“ aus dem Gotteslob bot Marlies Pahms, der neuen Reilinger Chorleiterin, Gelegenheit sich vorzustellen und den Gesamtchor zu dirigieren während Arno Nützel die Orgel spielte.

Für die Lussheimer Sängerinnen und Sänger hatte Chorleiter Nützel ein „Kyrie“ des böhmischen Komponisten Robert Führer ausgewählt und das beschwingte „Schmückt das Fest mit Maien“. Mit einem „Irischen Reisesegen“ entließ der Gesamtchor aus dem Gottesdienst. ph