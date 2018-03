Anzeige

Altlußheim.„Uwe Grempels war 16 Jahre als ehrenamtlicher SPD-Gemeinderat ein Dienstleister für die ernsthaften Anliegen der Bürgerinnen und Bürger“, würdigte Gemeinderat Dieter Hoffstätter, bis 2014 Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, das Engagement des neu gewählten Bürgermeisters, der diese Ehrung in seiner letzten Sitzung in der SPD-Fraktion erhielt.

Als geschätzter Ansprechpartner der Bevölkerung habe Uwe Grempels viele „kleine Anliegen, die für die betroffenen Bürger sehr wohl wichtige Punkte waren“, mit sachlicher Kompetenz, guten Lösungsideen und beharrlichen „Dranbleiben“ vorangebracht, stellte Dieter Hoffstätter fest.

Auch bei „großen Themen“ habe Grempels sich für die SPD-Fraktion aktiv in den Gemeinderat eingebracht. Der bedarfsgerechte Ausbau der Kinderbetreuung sei ein Ziel, das Uwe Grempels 16 Jahre leidenschaftlich verfolgt habe, machte Dieter Hoffstätter deutlich. Ebenso habe sich Grempels engagiert für den Ausbau von Nachmittags-Betreuungsangeboten im Rahmen der „Grundschule Plus“ in Altlußheim eingesetzt. Christoph Beil, der Vorsitzende der Gemeinderatsfraktion, sprach davon, dass man nur ungern einen „Aktiv-Posten“ als Gemeinderats-Kollegen verliere, „aber wenn der zum Bürgermeister gewählt wird, hält sich der Abschiedsschmerz in Grenzen“.