Auch Hasen und Zwerge wollen rechnen lernen

Alt-/NeuLußheim/Reilingen.Auf spannende Unterrichtsstunden und eine geballte Ladung neuen Wissens dürfen sich die 205 Schulanfänger in den Gemeinden Altlußheim, Neulußheim und Reilingen freuen.

An der Neulußheimer Lußhardtschule wurden insgesamt 55 Abc-Schützen in die Schulwelt eingeführt. Nach dem Theaterstück „Traum zu glauben“, aufgeführt von der Theater-AG, Liedbeiträgen des Schulchors und eines weiteren Liedes der vorjährigen Erstklässler, durften die frisch gebackenen Schüler in ihre erste Unterrichtsstunde starten. Währenddessen wurden die Eltern und Verwandten in der Aula von den Viertklässlern bewirtet. Nach der ersten Unterrichtsstunde gab es natürlich noch Gelegenheit, Erinnerungsfotos zu schießen. In den folgenden Wochen werden die neuen Mitglieder der Schulgemeinschaft von ihren Paten aus der vierten Klasse betreut.

Kleine Maus macht großen Mut

Einen Gottesdienst zu Beginn des ersten Schultages gab es an allen Schulen. An der Neulußheimer Markusschule war das Einführungsprogramm für die 34 Kinder Teil dieses Gottesdienstes. Begrüßt von den Zweitklässlern mit einem Lied, lasen diese ihren neuen Schulkameraden mit verteilten Rollen eine Geschichte vor. In dieser ist die kleine Maus besonders stolz auf ihre Blättersammlung. Auf der Suche nach einem besonders schönen goldenen Blatt muss die Maus außerordentlich mutig sein. So viel Mut wünschten alle auch den Erstklässlern bei Sammeln neuer Erfahrungen und schließen neuer Freundschaften. Nachdem die Abc-Schützen ihren Klassen zugeteilt worden waren, folgte noch ein Segenslied zum Auszug, bevor sie in der ersten Schulstunde ihr Klassentier – eine Handpuppe – kennenlernten und bereits eine (spielerische) Hausaufgabe bekamen.

Auch an der Reilinger Friedrich-von-Schiller-Schule kamen 69 Abc-Schützen in den Genuss eines Theaterstücks. In „Die verschwundenen Zahlen“ werden die Zahlen von Eins bis Zehn von neugierigen Hasen geklaut, die sie lernen wollen. Eine Gruppe Zwerge klaut ihrerseits die Buchstaben. Anstatt die Diebe zu bestrafen, kommen die Schulkinder ihnen entgegen und helfen beim Lernen. Mit dem Lehrmaterial im Gepäck folgt auch die Einladung an die neuen Erstklässler, ihre erste Unterrichtsstunde zu besuchen und das Lesen und Schreiben zu lernen.

An der Altlußheimer Albert-Schweitzer-Schule gestalteten die Zweitklässler das Programm für die 47 neuen Schüler gemeinsam mit dem katholischen Kindergarten. In Anwesenheit von Bürgermeister Uwe Grempels tanzten und sangen die Schüler im Bürgersaal (die Turnhalle wird noch saniert). Beim „Rap-Huhn“ machten die Abc-Schützen und das Publikum fleißig mit. In Anlehnung an die Rede von Rektorin Anja Ott übergaben die Zweitklässler den neuen Schülern ein Herz mit einem Wunsch für die Schulzeit.

Die Wege, in denen die 205 Erstklässler eingeschult wurden, mögen zwar unterschiedlich sein, doch auf alle warten spannende Jahre. sb

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.09.2018