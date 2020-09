Auf den Spuren von Uhu und Bisamratte

Altlußheim.Es war zum einen Premiere und gleichzeitig ein beeindruckender Fackelzug, der seinesgleichen sucht. Denn ein solches Ferienprogramm hat es bisher nicht gegeben. Unter dem Motto „Tiere und Lichter am Rhein“ luden die Freien Wähler Altlußheim ein.

Bei bestem Spätsommerwetter trafen sich die Teilnehmer an der Festwiese am Rhein. Am Ufer starteten dann Kleingruppen zum Ballspielen, Steinschleuderschießen auf eine Metallscheibe am Wasser und zu einem interessanten Vortrag von Wolfgang Reinhardt. Der Altlußheimer Jäger und Naturschützer berichtete den 14 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen von den Tieren, die am Rheinufer und auf der Gemarkung Altlußheims leben. Die Zuhörer erfuhren vieles über die verschiedenen Insektenarten, Fledermäuse, Uhus und Greifvögel. Wolfgang Reinhardt hatte viele Exponate, darunter präparierte Tiere und Geweihe, dabei. Dass es auch Tiere wie beispielsweise die Bisamratte gibt, die den Rheindamm beschädigen können, war für viele neu und eindrucksvoll.

Mit Laternen durch die Natur

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit stärkte sich die Truppe mit dem mitgebrachten Picknick. Wer noch nicht genug hatte, konnte mit Werner Köhler das „Steine ins Wasser flitschen“ üben. Mit dem Einbruch der Dunkelheit zogen die Teilnehmer mit Laternen am Rhein entlang in Richtung „Sauloch“. Der beeindruckende Anblick des Fackelzugs animierte Spaziergänger und Radfahrer zum Anhalten: Kerzen und Laternen säumten den Weg. „Der Rhein und die Umgebung wirken ganz anders im Dunklen“, stellte Ada Kiesecker fest. „Auch ein bisschen unheimlich“, fügte Violet Vogel hinzu. Für Winona Fabinger war es eine großartige Ferienaktivität „Hoffentlich macht ihr das das nächste Jahr wieder!“

Am Ende eines gelungenen Abends bedankte sich Simone Köhler bei Wolfgang Reinhardt und den Betreuern Svenja Greve, Klaus Oettinger und Werner Köhler für die tatkräftige Unterstützung beim Ferienprogramm. „Für die Freien Wähler war es wichtig, trotz der Corona-Auflagen am Ferienprogramm teilzunehmen. Wir freuen uns, dass wir den Kindern einen tollen Abend bieten konnten“, so die Betreuer. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 14.09.2020