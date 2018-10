Auf einen Hektar kommen 1,7 Millionen Samen

Altlußheim.Wie sehen eigentlich Möhren-Samen aus? Und überhaupt: Wie wird das Gemüse ausgesät und angebaut? Auch zu diesen Fragen fand der erste Termin eines vierteiligen „Jahreszeitenkurses“ zum Thema „Jahreszeiten in der Landwirtschaft“ vom Familienzentrum Regenbogen und dem landwirtschaftlichen Betrieb von Michael Brand statt. Fast 30 Interessierte Kinder und Erwachsene kamen, um zu erfahren und um zu schauen, was sich auf dem Acker aktuell so tut.

Anhand von Fotos zeigten Landwirt Michael Brand und seine Frau Anja, mit welchen Maschinen das Saatbeet im Frühsommer gerichtet wird und wie die Samen ausgebracht werden.

Überraschende Zahlen

Überrascht waren die Teilnehmer davon, wie klein die Samen sind und dass knapp 1,7 Millionen Stück auf einer Fläche von einem Hektar ausgebracht werden. Und so bestaunten die Kinder die klitzekleinen Samen, die der Landwirt in einem Einmachglas herumreichte.

Die technischen Details von Saat- und Erntemaschinen interessierte dann vor allem die teilnehmenden Väter. Die Kinder erfreuten sich an den farbenfrohen Blühstreifen rund um das Möhrenfeld. „Was machen denn die Sonnenblumen da am Rand?“ , fragte eines der Kinder. Michael Brand erklärte, dass er diese Blühstreifen um die Kultur herum anlegt, um Insekten einen Rückzugsraum zu schaffen und die Artenvielfalt zu fördern. Davon konnten sich die Kinder dann auch selbst überzeugen, denn trotz des bedeckten Himmels flogen zwischen Sonnenblumen und Phacelia zahlreiche Wildbienen umher.

Zum Abschluss durfte sich jeder Jahreszeitenkurs-Teilnehmer eine Sonnenblume aussuchen und diese als kleines Andenken mit nach Hause nehmen.

Im Dezember geht der Jahreszeitenkurs dann in die nächste Runde und auch im kommenden Jahr sind noch zwei weitere Termine mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten geplant. aro

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.10.2018