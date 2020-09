Ausgeklügeltes Konzept erlaubt Trainingslager

Altlußheim.Viele Veranstaltungen mussten in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Deshalb war die Freude bei den Trainerinnen und Turnerinnen der Wettkampf-Gruppe der Turnabteilung des Turnvereins Altlußheim (TVA) sehr groß, als Bürgermeister Uwe Grempels das Trainingslager für die elf Kinder der Gruppe, die als feste Gruppe zweimal pro Woche gemeinsam trainieren, sogar mit Übernachtung erlaubte.

Schon lange im Voraus musste ein eigens für das Trainingslager geltendes Hygienekonzept erstellt werden, welches die Gemeindeverwaltung dann prüfte. Als es grünes Licht gab, konnten die Vorbereitungen für das dreitägige Lager beginnen und man hoffte, dass die steigenden Infektionszahlen der Planung keinen Strich durch die Rechnung machen würden.

Für jedes Kind ein Quadrat

Es ging jedoch alles gut und so trafen sich Turnerinnen und Trainerinnen der Gruppe freitags um 9 Uhr morgens zum Aufbau der Schlafplätze und Geräte in ihrer Trainingsstätte, der Mehrzweckhalle. Eine der Auflagen bestand darin, dass die Übungsleiter Quadrate abstecken mussten, sodass jedes Kind seinen eigenen Schlafbereich für Luftmatratze und persönliche Sachen bekam, da der Abstand eingehalten und die persönlichen Dinge nicht vermischt werden durften.

Insgesamt nahmen an dem Trainingslager elf Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren teil. Die vier Trainerinnen und zwei Hilfstrainerinnen teilten die Trainings- und Betreuungsarbeit über die Tage unter sich auf. Die Veranstaltung diente unter anderem der Erarbeitung schwierigerer und neuer Elemente, zu welcher im alltäglichen Training oft die Zeit fehlt.

Nachdem im Untergeschoss sich alle ihren Platz zum Schlafen eingerichtet hatten, wurden in der oberen Halle alle Geräte (Boden, Schwebebalken, Reck, Stufenbarren und Sprung) sowie benötigte Hilfsgeräte aufgebaut. Gegen 9.45 Uhr konnte bereits mit einem intensiven Aufwärmprogramm begonnen werden. Anschließend wurde für die Dauer des Lagers die Gruppe nach Alter und Leistung in zwei Kleingruppen aufgeteilt und bis zum Mittagessen fleißig jeweils am Stufenbarren und am Boden trainiert.

In den vergangenen Trainingslagern hatten die Trainer die Turnerinnen bei der Essensvorbereitung miteinbezogen. Dies war in diesem Jahr wegen den Hygieneauflagen nicht möglich, weshalb das Essen immer von einer Übungsleiterin vorbereitet und einzeln an die Kinder ausgegeben wurde. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit belegten Broten und Gemüse sowie einer kurzen Pause ging es nach erneutem Aufwärmen und Dehnen in die zweite Trainingseinheit des Tages.

Hier war geplant, dass die Geräte vom Vormittag getauscht und bei jeder Gruppe zwei neue Elemente eingeführt werden sollten. Die jüngeren Mädchen sollten am Reck den „Felgunterschwung“ lernen, während die Älteren am Boden den Handstandüberschlag mithilfe von Vorübungen beigebracht bekamen. Nach einer kleinen Zwischenpause absolvierten die Teilnehmerinnen zum Abschluss des Tages noch einen Kraftzirkel. Zum Abendessen waren von den Übungsleitern zwei große Familienpizzen bestellt worden, die allen sehr gut schmeckten.

Am nächsten Morgen klingelte um 7.30 Uhr der Wecker und um 8 Uhr gab es Frühstück mit frischen Brötchen, die Vorsitzender Serkan Yildirim vorbeibrachte. Danach begann die morgendliche Trainingseinheit wieder mit einem gründlichen Aufwärmprogramm, bevor an den Geräten Sprung und Schwebebalken trainiert werden konnte. Zunächst übten die Jüngeren am Sprung die Grätsche über den Bock, während die Älteren Elemente wie Handstand und Rad zuerst auf dem Übungs-, dann auf dem hohen Balken ausprobieren konnten.

Sprungtisch eingeweiht

Danach wurden die Geräte getauscht. Nun konnten die Größeren den neuen Sprungtisch einweihen. Der an Wettkämpfen übliche Sprung an diesem Gerät ist der Handstandüberschlag, welcher mit den Kindern erarbeitet wurde. Nach der Mittagspause wurde im Stationsbetrieb mit der gesamten Gruppe der Salto vorwärts erarbeitet. Beendet wurde das Training mit Kraft- und Dehnübungen. Nun hatten sich nach diesem anstrengenden Tag alle das Abendessen verdient, das aus Würstchen mit selbst gemachten Salaten bestand.

Der dritte Trainingstag besaß eine ähnliche Struktur wie der Vortag und wurde genutzt, um die neu erarbeiteten Elemente und Übungen zu festigen und weiter an ihnen zu feilen. Unter anderem wurde am Stufenbarren der Holmwechsel geübt, welcher einigen Kindern viel Überwindung kostete, jedoch zum Schluss hin gut gelang. Ebenso wurden nochmals der Handstandüberschlag am Boden und am Sprung wiederholt, sowie der Salto.

Zwischendurch wurde das Training durch den Besuch des Bürgermeisters unterbrochen. Dieser bat die gesamte Gruppe auf den Schulhof, um ein Bild aus der Luft mithilfe einer Drohne aufzunehmen.

Nachmittags wurden nach einem anstrengenden, aber produktiven Wochenende alle Geräte und die Schlafplätze abgebaut. Trotz teilweise auch anstrengendem Krafttraining und Muskelkater hatten die Kinder viel Spaß und noch genug Energie, um sich abends und in den Pausen beim gemeinsamen Spiel auszutoben. zg/ bkl/mrö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.09.2020