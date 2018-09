Ausgelassene Sause in Dirndl und Lederhose

Altlussheim.„Oans, zwoa, gsuffa!“ und „Die Krüge hoch!“ waren die Leitsätze in der Rheinfrankenhalle. Das allseits beliebte Oktoberfest brachte an zwei Abenden wieder den gewissen bayrischen Touch nach Altlußheim, den man einfach nicht mehr missen möchte – und das bereits zum fünften Mal. „Ein Grund zum Feiern! Do legst di nieda!“, hieß es bereits im Vorfeld der Veranstaltung die Rheinfrankenhalle hat

...