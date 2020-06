Von Katrin Dietrich

Altlußheim. Durch eine schwarze Rauchsäule machte sich ein in Brand geratenes Auto am Freitag kurz vor 18 Uhr im Albrecht-Dürer-Weg bemerkbar. Diese fiel auch Mike Supper auf, der sich gerade bei Freunden im Garten aufhielt, die in der Nachbarschaft der Brandstelle wohnen. „Das ist kein Grill“, war ihm gleich klar und er machte sich sofort auf, um

...