Badespaß im Blausee kostet 2019 mehr

Alt-/Neulussheim.Die Verbandsversammlung übte sich im Understatement: Da hat die Freizeitanlage Blausee mit knapp 109 000 Besuchern das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren und die Einnahmen um 92 000 Euro, also fast 50 Prozent, gesteigert, doch die Mitglieder beschäftigten sich lieber mit anstehenden Investitionen und der Notwendigkeit, die Eintrittspreise im kommenden Jahr erstmals seit 2011 anzuheben, anstatt sich erstmal ausgiebig über die Bilanz zu freuen.

Erst ganz zum Schluss, fast beiläufig, kam die Rede auf die höchst erfreulichen Zahlen, die sich auch in der Jahresrechnung niederschlagen werden. Unabhängig davon sollen in der kommenden Saison die Einrittspreise steigen. Nicht nur im Hinblick auf die angestrebte Defizitreduzierung und geplante Investitionen halte es die Verwaltung für angemessen, die Beträge moderat zu erhöhen, sagte Verbandsvorsitzender Uwe Grempels. Erstmals soll es Studententarife geben, die seit langem nachgefragt werden.

Skepsis bei Familien-Saisonkarten

Den Diskussionsvorschlag, den der Altlußheimer Bürgermeister präsentierte, hat die Verbandsversammlung noch nicht abschließend verabschiedet, das soll in der Zusammenkunft im Frühjahr erfolgen. Nicht ganz einig war sich das Gremium über die Steigerung bei den Saisonkarten für Familien, die überwiegend um 10 Euro teurer werden sollen: für einen Erwachsenen von 35 auf 45 Euro, für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 90 auf 100 Euro.

20 Cent mehr für Einzeltickets

Erwachsene sollen nach dem Vorschlag 3,50 Euro statt bisher 3,30 Euro für Einzeltickets bezahlen, Kinder, Jugendliche (und nun auch Studenten) 2,40 statt 2,20 Euro. Diese Erhöhungen waren bei den Mitgliedern nicht umstritten, ebenso die jeweils 10 Cent an der Abendkasse. Um jeweils 2 Euro teurer sollen die Zehnerkarten werden: 30 Euro für Erwachsene und 21 Euro ermäßigt. Für Schulklassen und Gruppen ist eine Erhöhung der Pauschale von 30 auf 35 Euro angeregt.

Der zum Kauf der Saisonkarten beliebte Familientag, an dem der Zweckverband bislang 5 Euro Ermäßigung gewährte, könnte auf zwei Samstage ausgedehnt werden, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Angeregt wurde auch, die Preisreduzierung zu diesem Anlass auszuweiten. Uwe Grempels kündigte an, in der Frühjahrssitzung weitere Angaben und Vorschläge zu präsentieren.

Bis dahin sollen auch weitere Daten zum Energieverbrauch der Freizeitanlage vorliegen, um über die mögliche Installation einer Photovoltaik-Anlage zu beschließen. Ein Anlass, darüber nachzudenken, waren die hohen Stromkosten von 4600 Euro im Winter, obwohl die Anlage geschlossen ist.

