Bäumen fehlte ausreichender Lebensraum

Altlußheim.Mit Entsetzen habe sie festgestellt, dass in der Gemeinde viele Bäume abgeschnitten worden seien, erkundigte sich Sandra Fluhrer (Grüne) am Ende der Ratssitzung bei Bürgermeister Uwe Grempels nach dem Grund für die Maßnahme.

Wie Grempels erwiderte, sei ein Baumkontrolleur unterwegs gewesen und habe nach der Standsicherheit der Bäume geschaut. Wo diese nicht mehr gewährleistet gewesen sei, so in der Hockenheimer Straße, habe die Gemeinde handeln müssen und die Bäume bis auf den Stumpf zurückschneiden lassen. Wie denn die Kontrolle erfolgt sei, wollte Axel Müller (Grüne) wissen. Wohl per Sichtkontrolle, merkte Grempels an, der aus eigener Anschauung von betroffenen Bäumen bei der Rheinfrankenhalle berichtete, dass diese umgeknickt seien wie Streichhölzer.

Auf die von Fluhrer nachgeschobene Frage nach den Ursachen merkte Ines Schweickert (CDU) an, dass die Bäume zwar klein, aber alt seien, „wie Bonsais“. Der Grund sei, dass sie in Betonringe gepflanzt wurden, weil zur damaligen Zeit die Befürchtung im Raum stand, die Wurzeln könnten Kellern gefährlich werden. In diesen Schächten hätten die Bäume nicht groß und stark werden können. Schweickert regte an, vor Neupflanzungen die Löcher zu öffnen und zu schauen, wie es im Untergrund aussehe.

Zu dem Thema meldete sich auch noch Richard Schmitt (SPD) zu Wort, in dessen Augen zumindest ein Baum in der Hauptstraße ein Opfer von Vandalismus wurde.

Friedbert Blaschke (FWV) brachte noch ein anderes Thema zur Sprache, die geplante Ausstattung der Schweitzer-Schule mit einer Klimaanlage. Er regte an zu prüfen, ob es möglich sei, die Schule im Sommer mit dem vorhandenen Netz der Fußbodenheizung zu kühlen. aw

