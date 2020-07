Bau einer Feldscheune sorgt für lange Diskussion

Altlußheim.Im Außenbereich des Niederfelds plant ein Bauherr im Rohräckerweg den Neubau einer Feldscheune. Dieser erweitere den bereits vorhandenen Bestand an landwirtschaftlich genutzter Fläche auf etwa 591 Quadratmeter. Der Neubau soll zur Lagerung von Futtermittel und Geräten genutzt werden. Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet sei für den Eingriff in das Landschaftsbild ein Ausgleich zu leisten. Dieser könne in Form von Eingrünungsmaßnahmen der Fassaden und Gründstückseinfriedungen erfolgen. Zudem liege dieser Bereich in einem Überschwemmungsgebiet.

Die Verwaltung sehe für das geplante Bauvorhaben den Ausnahmeetatbestand erfüllt, da keine relevante Erhöhung des Hochwasserrisikos erfolgt. Da eine Baugenehmigung erforderlich ist, werde außerdem die zuständige Baurechtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde über die Ausnahmegenehmigung entscheiden. Aufgrund von Fragen wurde das Bauvorhaben bereits im Umlaufverfahren behandelt und abgelehnt.

Dr. Holger O. Porath (Grüne) kritisierte, dass die E-Mail mit Fragen an die Verwaltung vom 24. Mai unbeantwortet blieb. „Unsere Fraktion unterstützt grundsätzlich den An- und Ausbau regionaler sowie ökologischer landwirtschaftlicher Produkte“, zitierte Porath aus der E-Mail. Zudem wurde gefragt, ob die bestehenden Gebäude legal erbaut wurden, beziehungsweise es eine entsprechende baurechtliche Erlaubnis für die landwirtschaftliche Umnutzung gab. Eine Antwort der Gemeinde habe es erst am Montag, 29. Juni, gegeben – zu spät hieß es. Axel Müller (Grüne) betonte, dass dort zuvor ein Lagerplatz für Baustoffe war. „Das Ding wurde illegal errichtet und an den Landwirt weiterverkauft. Wenn wir der Sache zustimmen, dann legalisieren wir etwas Illegales“, führte er weiter aus.

„Jeder kann Anträge stellen“, betonte Bürgermeister Uwe Grempels. „Und zudem reden wir hier vom Bauantrag eines privilegierten Landwirts und nicht von einem Hobbygärtner, der irgendwo etwas illegal bauen will. Das muss man trennen.“ Das Grundstück sei mit seiner Gesamtbebauung zu bewerten und für alle liege eine Privilegierung vor. Privateigentümern sei verboten worden, in diesem Bereich Holz zu stapeln, da es ein Naturlandschaftsschutzgebiet ist, so Simone Köhler (FW). Einerseits wolle man etwas zustimmen, andererseits Privatleuten das verbieten, „das ist mir zu schwammig und auch ungerecht.“ Außerdem sei sie Freund der hiesigen Landwirte frage sich aber, wie mit den Eigentümern der anderen Flächen verfahren werde. Kay Schweikert (CDU) betonte, dass dies eine privilegierte Maßnahme sei, „ein Privatmann müsste alles wegmachen“.

Die Fraktion der Grünen könne wegen fehlender Antworten nicht zustimmen, so Müller. Dies sorgte für Unverständnis beim Bürgermeister. Friedbert Blaschke (FW) betonte, dass er die Diskussion nicht verstehe, denn der Landwirt könne auch alles auf den Boden schmeißen, statt einen Unterstand zu bauen. Der Gemeinderat entschied sich mit vier Gegenstimmen der Grünen und der Freien Wähler für den Bau einer Feldscheune. Der Antrag der Grünen auf Vertagung wurde mit acht Gegenstimmen abgelehnt.

