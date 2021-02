Bauangelegenheiten dominieren Sitzung des Gemeinderates

Altlußheim.Bauangelegenheiten dominieren die Sitzung des Altlußheimer Gemeinderates am heutigen Dienstag, 23. Februar. Von privater Seite wurden zwei Bauanträge eingereicht, über die der Rat entscheiden soll. Einmal geht es um die Erweiterung eines Wohnhauses in der Goethestraße, das andere Mal um die Errichtung eines Gartengebäudes in der Hauptstraße.

Weiter geht es in der Tagesordnung mit drei Vorhaben, die im allgemeinen Interesse sind. So steht turnusmäßig im kommenden Jahr die Kontrolle der Kanalisation an. Außerdem müssen die Blauseebrücke und die Allmendbrücke durch Neubauten ersetzt werden, da sie aufgrund ihres schlechten Zustands nicht mehr zu sanieren sind. Die Arbeiten sollen in diesem Jahr durchgeführt werden, im Anschluss an die Badesaison am Blausee. Zudem sollen noch die Arbeiten für die Sanierung der Rheinfrankenhalle im zweiten Bauabschnitt auf den Weg gebracht werden.

Die Sitzung des Gemeinderates beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Rheinfrankenhalle statt.

