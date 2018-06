Anzeige

Altlußheim.Es ist ein Morgen, 8.30 Uhr, und die Schüler der Albert-Schweitzer-Schule versammeln sich erwartungsvoll vor dem Schulgebäude. Eigentlich ist alles wie an jedem anderen Tag, doch was heute fehlt sind Schulranzen, Mäppchen oder Hefte. Stattdessen sind alle Schüler in Sportkleidung erschienen und schon etwas aufgeregt vor lauter Vorfreude. Und diese aus einem guten Grund: Der „Hoffexpress“ ist da.

Das Fanmobil der TSG 1899 Hoffenheim ist eine Aktion der Kinder-und Jugendakademie des Fußballbundesligisten. Der 3,5-Tonnen-Truck hat viele spannende Dinge für die Kinder im Gepäck, die natürlich allesamt ausprobiert werden wollen und für jede Menge Spaß sorgen.

Sei es Torwandschießen, Slalomparcours, Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele oder Schusstraining, alles dreht sich bei dem Fanmobil des Fußballvereins ums runde Leder.