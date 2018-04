Anzeige

Altlußheim.Was soll ich nur werden? Diese Frage stellen sich die Schüler der Klasse 9a der Markus-Realschule. Ausbildung, Berufliches Gymnasium stehen im Raum. Einblicke in Firmen helfen, den Horizont zu erweitern.

Da die Mutter eines Schülers bei der Firma Lamy arbeitet, hatten sie die Chance, das weltweit agierende Unternehmen mit Sitz in Wieblingen zu besuchen. Freundliche Mitarbeiter empfingen sie und gaben ihnen bei einer Führung durch den Betrieb Einblicke in Produktion und Vertrieb. Ganz nebenbei entwickelten sich Gespräche über Arbeitsplätze, Arbeitszeit, Praktikumsmöglichkeiten oder den Weg, bis ein Produkt in den Verkauf kommt.

Nach der Führung mit vielen neuen Eindrücken konnten sich die Schüler in der beeindruckenden Galerie der Firma stärken. zg