Beide waren ihren Vereinen unverzichtbare Stützen

Altlußheim.1953 war Fred Karlé beim Lanz in Mannheim beschäftig – vielen nennen die Firma heute noch so, auch wenn sie 1956 vom amerikanischen Landmaschinenhersteller John Deere übernommen wurde und seitdem offiziell so heißt. Also beim Lanz schaffte Karlé und dort hatte er einen Kollegen, der ihn bat, ihn nach Hause zu kutschieren, da er seine Monatskarte verloren hatte.

Geglaubt hat ihm das Karlé nicht, „der wollte nur einmal auf meinem Motorrad mitfahren“, doch gram war er ihm deswegen nicht. Immerhin erfuhr er auf diese Weise, dass es einen Ort namens Altlußheim gibt und dass der Kollege eine Schwester hat – aus dem Kollegen wurde schnell der Schwager und mit Ehefrau Hilde feiert Fred Karlé heute seinen 65. Hochzeitstag – die eiserne, wie der Jubeltag auch genannt wird.

In den Vereinen aktiv

Hilde und Fred Karlé sind in der Region keine Unbekannten, zum einen durch ihr breites Wirken in den Vereinen, insbesondere in Reilingen und Altlußheim, aber auch durch ihr berufliches Wirken, bei dem automatisch Schwetzingen in den Fokus rückt. Fred Karlé hatte nach seiner Lehre als Werkzeugmacher lange Jahre als Industrieberater im Außendienst gearbeitet, bevor er 1970 sein Hobby zum Beruf machte – er wurde Geschäftsführer eines Waffengeschäftes in Mannheim. Hilde Karlé arbeitete derzeit als Sachbearbeiterin zunächst in Mannheim, dann in Hockenheim und kümmerte sich um Sohn Peter, der recht schnell nach der Hochzeit das Licht der Welt erblickt hatte.

Geschäft in Schwetzingen

1978 wagte das Paar den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete ein Geschäft für Jagd-Trachten und Wanderbekleidung sowie Jagd- und Sportwaffen in Schwetzingen. Ehefrau Hilde kümmerte sich um die Bekleidung und Ehemann Fred übernahm die Waffenabteilung. Später wurde eine Filiale in Pirmasens eröffnet und auch in Mannheim, in der Kunststraße, führten sie das 1974 übernommene Geschäft fort.

Wie gesagt, mit den Waffen hatte Fred Karlé sein Hobby zum Beruf gemacht, er ist leidenschaftlicher Schütze. 1964 trat er dem Sportschützenverein Altlußheim bei, dem er lange Jahre als Vorsitzender diente – in seiner Amtszeit zeichnete er unter anderem für den Bau des Vereinsheims verantwortlich. Doch nicht nur in der Vereinsarbeit erwarb er sich große Verdienste – auch als Sportler war er erfolgreich: Er war deutscher Meister, zwölfmal Landesmeister und unzählige Male Kreismeister.

1980 schloss er sich dem Schützenverein in Reilingen an, dem er gleichfalls Jahrzehnte im Vorstand diente, darunter 20 Jahre als zweiter Vorsitzender.

Hilde Karlés Liebe hingegen galt dem Gesang, fast ihr ganzes Leben lang gehörte sie dem Gesangverein Altlußheim an, war sie als Kassiererin im Vorstand aktiv und für über 60 Jahre eine begeisterte Sängerin. Bis der Verein sich Ende 2013 auflöste. Blieb Hilde Karlé ihr zweites Hobby, der große Garten, den sie mit viel Liebe und Hingabe pflegt.

Den großen Garten pflegt sie schon seit 2000 – damals gab das Paar sein Geschäft in Schwetzingen auf und zog nach Altlußheim, wo es noch heute lebt und seinen Jubeltag im Kreis der Familie feiert. Den zahlreichen Glückwünschen, die es mit Sicherheit an seinem heutigen Ehrentag erhält, schließt sich die Heimatzeitung an. aw

