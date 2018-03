Beim Umlegen der Amtskette brandet Jubel auf

Anzeige

Aus Gemeinderat verabschiedet

Anschließend stimmt der Rat geschlossen dem Ausscheiden von Grempels aus seinen Reihen zu – die Gemeindeordnung Baden-Württemberg schreibt dies für Beamte vor, und als Bürgermeister ist Grempels ein solcher auf Zeit.

Den Reigen der Grußworte eröffnete im Namen der Fraktionen Christoph Beil, der das Geheimnis von Grempels’ Wahlerfolg verriet: Grempels ist Handballer, hatte nach eigenen Angaben im Vorfeld der Wahl die Schuhe geschnürt – und gekämpft. Mit bekanntem Erfolg. Eigenschaften, die Beil auch Grempels bescheinigte. Und obendrein stelle sich in dieser Mannschaftssportart der Erfolg nur dann ein, wenn ein Team agiere, was auch für die Kommunalpolitik mit Rat und Bürgermeister gelte.

Für dieses An-einem-Strang-ziehen sei Grempels der richtige Mann und stehe der Gemeinderat parat, schloss Beil. Er überreichte Grempels einen Handball – nicht zum Spielen, sondern als Motivationsobjekt für den Schreibtisch. Und falls der Job mal stressig wird, legte Beil noch zwei Schweißbänder dazu.

Frank Grünewald überbrachte als Leiter des Kommunalrechtsamts die Grüße des Rhein-Neckar-Kreises und von Landrat Stefan Dallinger. Er sprach von einem überraschenden, aber auch überzeugenden Wahlerfolg im Januar.

„Die Seiten gewechselt“

Nun habe der Gemeinderat Grempels die Seiten gewechselt, wobei ihn das Wahlergebnis im Amt ermuntern möge, betonte Grünewald, in dessen Augen die langjährige Verbundenheit von Grempels zu seiner Gemeinde nützlich sei. Der Kreisbeamte ließ nicht unerwähnt, dass die Gemeinde dank Hartmut Beck gut aufgestellt sei und in den vergangenen Jahren einen großen Aufschwung erlebt habe.

Grüße aus der Partnergemeinde Gersdorf überbrachte Bürgermeister Erik Seidel, der Grempels’ Gefühle gut nachvollziehen kann, ist er selbst doch keine 100 Tage im Amt. Er gab dem Kollegen einen Ratschlag mit auf den Weg, der ihm selbst angetragen wurde: „Nie den Blick von unten nach oben vergessen“. Was Grempels versprach und die Zuhörer aufforderte, ihn im anderen Fall wieder auf den Boden zurückzuholen.

Lutz Jahre erinnerte als Vertreter der Stadt Mannheim, bei der Uwe Grempels bisher beschäftigt war, an dessen engagierten Einsatz im Personalrat. Im Namen der Bürgermeisterkollegen der Verwaltungsgemeinschaft hieß Neulußheims Gemeindeoberhaupt Gunther Hoffmann den neuen Kollegen willkommen und brachte als Zeichen der Fürsorge ein „Grundpaket für Bürgermeister“ mit, dessen Inhalt von Schwimmflügel gegen den Untergang über ein Metermaß bis zum Hammer zum Durchsetzen in Sitzungen reichte.

„Survival-Box“ fürs Amt

Pfarrer Matthias Zaiss und Dekan Jürgen Grabetz hatten in die gleiche Richtung gedacht mit ihrer „Bürgermeister-Survival-Box“, deren Inhalt beim Finden der Balance beispielsweise ebenso helfen soll wie beim Verfassen guter Reden (Pfeffer und Salz) sowie beim Finden von Erleuchtung (Kerze) und Entspannung (Gebäck und Wein).

Feuerwehr-Kommandant Thorsten Lehrenkrauß hatte ein Sandsäckchen dabei, das die Tür des Amtszimmers stets für die Belange der Wehr ein Stück offen halten soll. Sonja Reineck brachte von der Albert-Schweitzer-Schule einen „Rainbow-Man“ mit, eine kunterbunte Figur mit verschiedenen Augen und Mündern für alle Gemütsverfassungen, die mit dem Amt verbunden sein dürften.

An Wahlkampfzielen messen lassen

Uwe Grempels gab in seiner Antrittsrede der Freude über die große Zahl der Teilnehmer an seiner Amtseinführung Ausdruck. Er dankte seinem Vorgänger Hartmut Beck für dessen Einsatz und versprach, dass es für ihn im Amt keine Anhänger oder Gegner gebe, sondern Bürger, für deren Wohl er sich einsetzen werde. Er fühle sich der Gemeinschaft verpflichtet und werde jede demokratische Partei oder Gruppierung gleich behandeln. An seinen im Wahlkampf angesprochenen Zielen wolle er sich in acht Jahren messen lassen.

Der Dialog mit allen Vereinen und Institutionen, die die Lebensqualität in der Gemeinde verbessern, sei ihm ebenso wichtig wie die interkommunale Kooperation. Ein besonderer Dank ging an Friedbert Blaschke für dessen unermüdlichen Einsatz seit der Wahl.

Für die Umrahmung der Amtseinführung sorgte neben dem Musikverein auch der AGV Frohsinn.

