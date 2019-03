„Bennet“ bläst den Umzug ab

Altlußheim.Wie eine Fahne flattert die Ampelanlage an der Ecke Rheinhäuser und Hauptstraße im Wind. Wo eigentlich der 24. Rosenmontagszug für ein farbenfröhliches Spektakel und feiernde Menschen längs des Zugwegs sorgen sollte, herrscht regnerische Tristesse. Sturmtief Bennet hatte jeglichen Gedanken an karnevalistische Höhepunkte schon am Morgen verweht.

Um 9 Uhr tagte am Vormittag das

...