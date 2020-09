Berliner Baum in Baden

Bruchsal/Schwetzingen/Oberhausen-Rheinhausen.Knapp 700 Kilometer legte das Berliner Bäumchen zurück – und fühlt sich in nordbadischen Gefilden offenbar sehr wohl. In Fortsetzung der erstmaligen „Nachhaltigkeitswoche“ im Deutschen Bundestag starten Abgeordnete eine erstmalige bundesweite Aktion, darunter auch der Vertreter des Spargelwahlkreises Bruchsal/Schwetzingen, Olav Gutting (CDU).

„Mit Blick auf den Klimawandel handeln wir, wir bauen auch unsere Wälder aktiv um und stellen dafür insgesamt 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Begleiten wollen wir die Debatte und den Schutz unserer Baumbestände mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion“, betont der Parlamentarier aus Rheinhausen.

An alle Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind am Wochenende Baumsetzlinge verteilt worden. Diese Bäumchen nahmen die Abgeordneten in die Wahlkreise mit und pflanzten sie an einer besonderen Stelle ein. Einen schönen Standort hat der Setzling in Guttings Heimatgemeinde Rheinhausen gefunden, den er eigenhändig mit dem Spaten in die Erde setzte und mit der vollen Gießkanne versorgte.

Zu Beginn der Aktion hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Berlin auf die gewalti-gen Herausforderungen hingewiesen, denen der Wald ausgesetzt ist. „Wir wollen damit auf den dringenden Schutz unserer Wälder verstärkt aufmerksam machen“, lässt Gutting wissen. Nachhaltigkeit habe für ihn viele Facetten – vom Klimaschutz über finanzielle Solidität bis zur Bildung.

Für eine klimaneutrale Zukunft

„Als Unionsfraktion haben wir uns dafür eingesetzt, dass es eine solche Plenarwoche gibt, um die Vielfalt und Relevanz dieses Prinzips für unsere Politikgestaltung zu betonen. Nachhaltige Politik bedeutet verantwortungsvolle Politik – für uns und alle nachfolgenden Generationen. Wir setzen uns dafür ein, dass wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte in politischen Entscheidungsprozessen noch umfassender abgewogen werden“, hob der Wahlkreisabgeordnete sowohl in Berlin als auch im Wahlkreis hervor.

„Dabei stehen wir für finanzielle Nachhaltigkeit mit solider und ver-lässlicher Haushaltspolitik. Wir bewahren unsere Schöpfung, indem wir unseren Wald und unsere Umwelt schützen. Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 haben wir die Weichenstellung für eine klimaneutrale Zukunft vorgenommen.“

Ein wichtiger Aspekt im Forderungskatalog seiner Fraktion sei, ein neuartiges Verfahren zu entwickeln, um zukünftig bewerten zu können, wie nachhaltig ein Gesetz ist. Denn ein Gesetz sei nur dann wirklich verantwortungsvoll, wenn nicht nur an die heutigen Kosten, sondern auch an die langfristige Wirkung gedacht werde, unterstreicht Olav Gutting. ber

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 22.09.2020