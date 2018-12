Betonmischer sinkt gefährlich ein

Altlußheim.„Vom rechten Weg abgekommen“ ist der Fahrer eines Betonmischers gestern Morgen auf der B 39 zwischen Altlußheim und Lußhof, wie die Polizei es formuliert (wir berichteten auf Facebook und Online). Der 50-Jährige war mit seinem vollbeladenen Betonmischer in Richtung Lußhof/L 722) unterwegs, als er den Eindruck hatte, Ladung zu verlieren. Kurz vor 9 Uhr hielt er die Sattelzugmaschine mit Auflieger am Fahrbahnrand an, um das zu prüfen.

Dabei geriet er zu weit nach rechts auf den Grünstreifen, so dass die Räder des 40-Tonners im aufgeweichten Erdreich einsanken und das Fahrzeug bedrohlich nach rechts kippte. Der Fahrer verständigte sofort die Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren Altlußheim und Neulußheim sicherten den Sattelzug durch Abspannung mit Stahlseilen. In dieser Zeit war die Strecke in beide Richtungen gesperrt.

Ein Bergungskran der Berufsfeuerwehr Mannheim hob den Sattelauflieger wieder auf die Fahrbahn. Die Zugmaschine wurde per Abschleppfahrzeug zurück auf die Straße gezogen. Während der Bergungs-, Reinigungs- und Aufräumarbeiten war die B 39 in Fahrtrichtung Hockenheim auf Höhe der Abzweigung auf dem Rheindamm nach Ketsch gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 12 Uhr aufgehoben. Bis dahin mussten viele Fahrer am Abzweig wenden und zurück auf die L 722 fahren. pol/mm

