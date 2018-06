Betreuung löst Bauboom aus

Anzeige

Altlußheim.Neubaugebiete und steigende Geburtenzahlen im ganzen Land – auch in der Gemeinde steigen die Kinderzahlen an. Mit dem Ergebnis, schilderte Bürgermeister Uwe Grempels im Gemeinderat, dass spätestens Anfang des kommenden Jahres sechs Plätze im Krippen- und elf Plätze im Kindergartenbereich fehlen.

Dies, obwohl die Gemeinde schon reagiert hat, in der Kindertagesstätte Sonnenschein schon zum September eine zusätzliche Kleingruppe mit maximal zehn Kindern und verlängerten Öffnungszeiten eingerichtet wird. Was neben der Erhöhung der Kapazitäten auch den Vorteil hat, dass die Kinder von der Krippe bis in den Kindergarten in der Einrichtung betreut werden. Mit der Änderung einhergeht eine Aufstockung des Personals, rein rechnerisch werden 1,17 zusätzliche Ganztagsstellen benötigt, was dieses Jahr zu überplanmäßigen Personalkosten von rund 21 000 Euro führt.

Beschlossen ist der Neubau des katholischen Kindergartens St. Raphael sowie die Aufstockung auf acht Gruppen. Aktuell wird geprüft, ob die zusätzlichen Gruppen, eine Krippen- und eine Kindgartengruppe, im Bestand untergebracht werden können oder ob eine mobile Lösung, sprich Container, gefunden werden muss.