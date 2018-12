Betrunken in Badelatschen auf der Flucht

Altlußheim.Das Motorengeräusch eines Polizeihubschraubers hat am späten Dienstagabend viele Altlußheimer aufgeschreckt. Grund war die Suche nach einem Unfallfahrer. Gegen 23.45 Uhr war der 22-jährige Fahrer eines BMW aus Polen auf der B 39 zwischen Rheinbrücke und dem Ortseingang Altlußheim von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet, dabei entstand an dem BMW Totalschaden.

Der Fahrer und zwei Insassen flüchteten zu Fuß, wobei der Fahrer lediglich mit einer kurzen Hose, einem T-Shirt und Badeschuhen bekleidet war. Eine Zeugin verständigte die Polizei, die den Fahrer, den 21-jährigen Fahrzeughalter und einen weiteren Mitfahrer durch den Polizeihubschrauber im Bereich Kirschenstraße/Hauptstraße entdeckte und durch eine Streife festnahm.

Der Fahrer stand unter Einfluss von Alkohol, ein Test ergab einen Wert von 0,5 Promille, und Drogen. Zudem besitzt er keinen Führerschein. Im Auto wurden eine Gaspistole und eine Soft-Air-Waffe sowie geringe Mengen mutmaßlicher Betäubungsmitteln sichergestellt. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 13.12.2018