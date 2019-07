Bewegung verbindet die Menschen

Altlussheim.Die evangelische Kirchengemeinde hatte am Sonntagmorgen zum Kirchenfrühstück in das Emil-Frommel-Haus eingeladen. Pfarrer Matthias Zaiss begann den Gottesdienst mit dem Lied „Danke für diesen guten Morgen“, das er selbst am Keyboard begleitete. Nach kurzer liturgischer Einführung stellte er den Referenten Stephan Müller aus Lahr vor. Müller ist Beauftragter für Kirche und Sport bei der

...