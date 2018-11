Altlussheim.Die evangelische und katholische Gemeinde laden am Sonntag, 18. November, 10.30 Uhr, zusammen mit der Kommune zum ökumenischen Bittgottesdienst für den Frieden in der katholische Kirche ein. Zusammen mit Kaplan Tobias Streit, Pfarrer Matthias Zaiss und Bürgermeister Uwe Grempels werden der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und der der katholische Kirchenchor Lußheim den Gottesdienst gestalten.

Die Predigt von Pfarrer Matthias Zaiss steht unter dem Thema „Erinnern ist nötig“. Die Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren steht genauso im Fokus wie die Erinnerung an das Novemberpogrom 1938 vor 80 Jahren. Diesem Erinnern wird der Traum vom Frieden des Propheten Micha gegenüberstehen, der auch ein Traum von Wohlstand und Gerechtigkeit Ist. Weinstock und Feigenbaum sind Symbol dafür, dass ein jeder und eine jede einen Platz zum Wohnen hat und dass Schwerter zu Pflugscharen werden.

Am Buß- und Bettag, 21.November, wird die Friedensdekade mit einem Gottesdienst mit Abendmahl zum Thema „Den Krieg beenden“ um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Altlußheim beendet. Der Gottesdienst wird von Pfarrer Matthias Zaiss und Gemeindediakon Jascha Richter gestaltet. An der Orgel sitzt Klaus Wörner. zg

