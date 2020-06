Blausee-Besucher stehen Schlange für Saisonkarte

Es ist soweit: Am Donnerstag öffnet der Zweckverband den Blausee wieder, damit Gäste den Rest der Pfingstferien nutzen können. Beim Andrang am Mittwoch herrscht trotz Regen ein großer Andrang - viele Besucher wollen sich eine Saisonkarte sichern. Einen Rabatt gibt es auf die Saisonkarten nicht wie üblich, doch deren Inhaber haben den Vorteil, dass sie nur einmal einen Datenerhebungsbogen ausfüllen müssen und ansonsten direkt zum Einlass können, weil sie bereits registriert sind. Wer an der Kasse eine Einzelkarte erwirbt, muss dies bei jedem Besuch tun. Absperrungen und Markierung sorgen dafür, dass vor der Kasse die Abstandsregelegungen eingehalten werden. Der Vorverkauf für die Saisonkarten findet noch bis Mittwoch, 10. Juni, 17 Uhr statt.