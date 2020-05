Blausee soll geöffnet werden

Altlußheim.Die erste digitale Bürgersprechstunde des Ortsverbandes der Grünen fand mit den Mitgliedern der Fraktion statt, heißt es in einer Pressemittelung. Bürgermeister Uwe Grempels wurde als Gast eingeladen, Fraktionsvorsitzender Dr. Holger O. Porath moderierte die Sprechstunde.

Die Themen waren breitgefächert. Zu Beginn hatten alle Teilnehmer die Gelegenheit, etwas zu sich und ihrer aktuellen Situation in Zusammenhang mit Corona zu sagen. Dies war besonders interessant, da sowohl Angestellte als auch Selbstständige teilgenommen haben. Hier entstand schon die erste Idee, wie man sich besser über die örtlichen Angebote informieren könne. Axel Müller befürwortet außerdem eine Zusammenarbeit der Alt- und Neulußheimer Gewerbetreibenden. Es gab noch mehr Vorschläge, welche nun weiter verfolgt werden.

Auch die Thematik der aktuellen Lage des ÖPNV wurde durch einen Teilnehmer geschildert. „Abstand halten“ sei kein Problem, da die Bahnhöfe aktuell sehr „verwaist“ wirken, was sicherlich mit an den Bauarbeiten an der Strecke nach Stuttgart liege.

Der Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung sei oftmals nicht leicht, da waren sich alle einig, dennoch schafft es jeder, Familie und Beruf in dieser Zeit unter einen Hut zu bringen.

Straßenfest noch ungewiss

Aufgrund von Terminüberschneidungen stieß Bürgermeister Grempels etwas später dazu. Alle Teilnehmer begrüßten ihn und seine Bereitschaft mitzumachen. Der Bürgermeister schilderte seine Sicht auf die aktuelle Lage und gab einen kleinen Bericht zur Arbeit im Rathaus.

Das Rathaus werde wieder vollumfänglich, unter Wahrung der Schutzmaßnahmen, arbeiten. Eine Maßnahme zur Einhaltung ist der Umzug der Bürgerbüros in das Bürgerhaus. Es wird eine sogenannte „Einbahnstraße“ geschaffen, der die Besucher dann folgen können, um so den geringst möglichen Kontakt zu anderen zu haben.

Im weiteren Verlauf kam das Gespräch auf den Blausee. Alle waren sich einig, man möchte gerne eine Öffnung. Bürgermeister Grempels teilte daraufhin mit, dass er noch keine Aussage dazu machen könne, wann und wie der Blausee geöffnet werde, denn es gebe aktuell noch keinen rechtlichen Rahmen. Gleiches gelte für das Straßenfest. „Es ist für viele Vereine oft die einzige Einnahmequelle, die unbedingt benötigt wird“, merkte Sandra Fluhrer an.

Nach fast drei Stunden, die gezeichnet von konstruktiven Gesprächen in lockerer Atmosphäre waren, verabschiedeten sich die Teilnehmer mit einem Gruppenbild. Die Fraktion der Grünen wird in regelmäßigen Abständen digitale Bürgersprechstunden anbieten und sichert zu, erneut einen Gast einzuladen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 05.05.2020