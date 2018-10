Blech lässt Gotteshaus vibrieren

Altlussheim.Sehr schöne Musik erlebten die Besucher am Samstagabend in der evangelischen Kirche. Die beiden Posaunenchöre aus Altlußheim und Ketsch hatten sich zusammengetan, um unter der Leitung von Carsten Röderer Musik von der Renaissance bis in die Gegenwart darzubieten.

Schon des Öfteren konnte man die beiden Posaunenchöre konzertieren hören und auch bei der jetzigen „Abendmusik“ schwelgte das Publikum in klangvollen Tönen. Fulminant ging es los mit dem schottischen Traditional „Highland Cathedral“, bei dem besonders das tiefe Blech im Kirchenschiff gut zur Geltung kam.

Michael Rauchholz übernahm die Begrüßung und auch die Moderation des Abends. Kurz und gekonnt wusste er über die einzelnen Stücke und Komponisten zu berichten. Bereichert wurde das Konzert durch großartiges Orgelspiel von Alexander Levental und nachdenklichen Texten, gesprochen von Pfarrer Matthias Zaiss.

Der Posaunenchor fuhr im Programm fort mit Stücken von Gottfried Reiche „Sonatina“, Georg Philipp Telemann „Vivace“ und Johann Sebastian Bach „Bourree“. Allesamt klangvoll leiteten sie in den ersten Textbeitrag über. Matthias Zaiss hatte sich Freiheitskämpfer als Thema ausgesucht.

Freiheitskämpfer als Thema

Zum einen Nelson Mandela mit seinem nicht endenden Einsatz für soziale Gerechtigkeit. „Es ist das Licht in uns, das wir fürchten“, zitierte er aus der Antrittsrede des südafrikanischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers. Alexander Levental spielte auf der Orgel das Flötenkonzert „Allegro maestoso“ von Christian Heinrich Rinck. Er brachte die ganze Fülle des Klanginstrumentes zur Geltung.

Die Besucher sangen zur Orgel „Sollt ich meinem Gott nicht singen“, mit einem Nachspiel der Bläser. Valentin Haußmann komponierte die „Intrade für 4 Posaunen“. Michael Rauchholz meinte dazu, man höre immer auf die Trompeten im Chor, aber auch die Posaunen hätten einiges zu bieten, was dieses Stück und die Musiker eindrücklich bewiesen.

Großes hatten sich die Musiker mit der Ouvertüre zur Oper „Nabucco“ vorgenommen, die im Arrangement für Bläser sehr interessant klang. Auch „Nabucco“ hatte die Freiheit als Thema und so passte die nächste Lesung sehr gut. Die amerikanische Laienpredigerin Ann Mokhine nahm sich auch Gedanken von Nelson Mandela vor. Ausdrucksstark brachte Pfarrer Zaiss deren Interpretation hierzu vor. Das Orgelstück „Communion op.8“ von Louis Vierne brachte die Zuhörer wieder in die Musik zurück und gemeinsam mit dem Posaunenchor wurde „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“ gesungen.

„Preis und Anbetung“ von Christian Heinrich Rinck brachte den Klangkörper der Bläser gut hervor. Der gleiche Komponist war für das „Rondo und Allegretto“ aus dem zuvor schon gespielten Flötenkonzert für Orgel verantwortlich. Sehr virtuos brachte Alexander Levental auch dieses Werk zu Gehör. Zuvor warf Matthias Zaiss Gedanken von Marin Luther King ein. Seine berühmte Rede „Ich habe einen Traum“ von 1963 hat heute umso mehr Gewicht oder es eigentlich nie verloren.

Zwei Mitglieder geehrt

Michael Rauchholz nutzte das Konzert als Gelegenheit, zwei Ehrungen vorzunehmen. Kerstin Weckemann und Cordula Rauchholz wurden für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Posaunenchor geehrt. Rauchholz würdigte den Einsatz, trotz Familie oder Schule, wie bei Cordula Rauchholz, immer für die Kirchenmusik da zu sein und viele Termine über das Jahr abzuarbeiten. Dies sei nicht selbstverständlich und vom Verband gab es eine Auszeichnung mit Anstecknadel. Auch Pfarrer Matthias Zaiss dankte für die Arbeit im Posaunenchor und überreichte beiden Damen ein stärkendes Präsent aus dem hiesigen Bauernladen.

Der Posaunanchor beschloss mit drei modernen Stücken von Christoph Georgii und Michael Schütz „Rock it“ und „Come anlong“ schwungvoll das Konzert. Natürlich gab es nach reichlich Applaus zwei Zugaben, wovon eine der Engelchor aus der Oper „Hänsel und Gretel“ war. Dieses bot einen perfekten Abschluss des musikalischen Abends.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018