Böses mit Gutem überwinden

Altlußheim.Das Turmsingen findet wieder statt. Am Samstag, 4. Juli, um 19.10 Uhr nach dem Glockengeläut. Die Texte liegen vor der Kirche aus und werden auf der Homepage veröffentlicht, wie die evangelische Kirchengemeinde bekanntgibt. Der Youtube-Gottesdienst am Sonntag, 5. Juli, wird um 10 Uhr zu sehen sein. In der Predigt geht es um das Thema, das Böse mit Gutem zu überwinden. Pfarrer Matthias Zaiss wird dies an Beispielen erläutern und deutlich machen, warum auch ihm dieser Grundsatz wichtig ist.

Das Manuskript des Gottesdienstes wird auch an Menschen in der Gemeinde verteilt, die keinen Internetzugang haben. Dazu sucht die Gemeinde noch Personen, die den Wochenbrief und das Manuskript als Brief austeilen. Die Gemeinde bittet um Meldung an die E-MailAdresse altlussheim@kbz.ekiba.de oder unter Telefon 06205/3 24 02. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020