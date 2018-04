Bürgermeister zur Fasnacht „bekehrt“

Anzeige

Altlussheim.Das Fasnachtskomitee „Die Luxe“ feiert heuer das 22. Jahr seines Bestehens. Die ganze Kampagne stand im Zeichen dieses Jubiläums, und gestern lud der Verein nun zur Ehrungsmatinee ins Bürgerhaus. Vorsitzende Andrea Koch begrüßte die Gäste und gab das Mikrofon gleich weiter an Luxina „Lara I. von der närrischen Rechtsprechung“, die ihre Begrüßung knapp mit den Worten zusammenfasste: Es ist unglaublich, der Verein ist älter als ich!“

Andrea Koch gab einen kurzen Rückblick auf die Vereinsgründung 1996 und verwies auf die damalige Hilfe des Patenvereins „CC Blau Weiss“ Hockenheim, der die „Luxe“ anfangs mit Rat und Tat unterstützte. Mit der Inthronisation der Prinzessin, die in Altlußheim eine „Luxina“ ist, wollte man von Anfang an einen Glanzpunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde setzen.

Die Geehrten Silberner Lux für 22 Jahre Mitgliedschaft: Horst Baro, Carmen und Bernd Büchner, Helmut Franger, Elisabeth Gottmann, Annie und Klaus Henz, Jennifer Krebs, Esther und Burkhard Krenzer, Petra Kubach, Gerlinde und Peter Lauer, Isabella und Manfred Marker, Albert Mayr, Ingrid und Fritz Oswald, Monika und Kurt Reinhard, Dieter, Heike und Florian Rüttinger, Jessy, Conny und Axel Samuel, Julia Samuel-Klemmt, Heidi Schmidt, Maria Schwechheimer, Dieter, Katarina und Heinz Schwechheimer, Rosel Schwechheimer, Daniela und Rudi Seiler, Karin, Mareike und Peter Thegler, Werner Wagner und Hilde Zahn. Bronzener Lux für 11 Jahre Vereinszugehörigkeit und mehr: Christa Bächle, Roswitha und Rudi Ballreich, Felicitas und Hans-Peter Bialkowsi, Marion und Bernhard Brandenburger, Ruth Dörrmann, Katja Fey, Jutta, Tatjana und Rüdiger Fischer, Angelika Geiger, Margit und Wolfgang Hettinger, Sebastian Hiller, Dolores Kaiser, Sandra, Tobias und Felix Koch, Ilona und Werner Köhler, Nicole Leonhard, Renate und Sabrina Linke, Helga Imo, Traudel Oswald, Tanko Schwesinger, Volker Stadler, Andrea Tremmel, Jennifer und Kevin Triebskorn, Anke und Frank Pröfrock, Kirsten Rieger, Sandra Riehl, Martina und Thomas Riess, Andrea und Wolfgang Röll, Nadine Scherer, Markus, Gaby und Axel Schmitt und Anton Wagner. mb

Die „Luxe“ fanden viel Unterstützung, und die Altlußheimer nahmen dankbar den Rosenmontagsumzug an, der sich bis heute zu einem Mega-Event in der Rheinbogengemeinde entwickelt hat. Andrea Koch dankte allen Vorstandsmitgliedern, Senatoren, Elferräten, Trainerin Sabrina Linke und ihrem Stab sowie allen aktiven „Luxen“ und Eltern der Tänzer für die unermüdliche Arbeit für den Verein, in der Jugendarbeit und allem, was drumherum dazugehört. „Ihr leistet Großes“, fasste die Vorsitzende ihr Lob zusammen.