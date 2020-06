Bunt schimmernd und lang

Altlußheim.Begibt man sich im Internet auf die Suche nach dem Mohrenschmalbock, so ist die Trefferquote äußerst dürftig. Doch ein Hinweis taucht immer wieder auf – er liebt lichte Wälder und ernährt sich von Laubholz. Von daher darf sich unserer Leser Wolfgang Schwindtner glücklich schätzen, ein solches Exemplar in seinem Garten gefunden zu haben.

Ganz klar, der Mohrenschmalbock zählt zur Familie der Bockkäfer. Diese ist mit rund 26 000 Arten, von denen rund 200 in Mitteleuropa heimisch sind, nicht eben klein. Auch der größte bekannte Käfer, der Riesenbockkäfer (Titanus giganteus) aus Brasilien mit einer Körperlänge von bis zu 17 Zentimetern (ohne Fühler), gehört in diese Gruppe. In Mitteleuropa ist mit etwa sechs Zentimetern Körperlänge der Mulmbock (Ergates faber) die größte Art.

„Die Bockkäfer sind häufig schillernd bunt, in verschiedenen Farben gezeichnet. Dabei existieren sowohl sehr stark leuchtende Farben wie etwa das Blutrot des Blutbocks (Purpuricenus kaehleri) oder des Rothaarbocks (Pyrrhidium sanguineum), das Blau des Alpenbocks (Rosalia alpina) oder des Blauen Scheibenbocks (Callidium violaceum) als auch Braun- und Grautöne sowie -zeichnungen wie bei den meisten Arten“, meint Wikipedia zur Familie der Bockkäfer.

Nicht nur die Buntheit, auch der langgestreckte Körper sind für die Käferfamilie charakteristisch, wobei die nach vorn getragenen Fühler die Körperlänge meist deutlich überschreiten. Mit diesen zwei Angaben lässt sich der Namen des Mohrenschmalkopfs leicht ableiten – er ist von schmaler Gestalt und dunkler Farbe. Weshalb der Käfer, der mit seinem wissenschaftlichen Namen ebenfalls als Strangalia aethiops oder Leptura aethiops bekannt ist, auch unter dem lateinischen Begriff nigra, für schwarz, zu finden ist. Allerdings, unter dem Namen Mohrenschmalbock sollte der Käfer heute nicht mehr angesprochen werden, sein wissenschaftlicher Name tut es auch.

Den Käfer findet man von Mai bis Juni in lichten Wäldern. Nach der Paarung legen die Weibchen ihre Eier in Laubbaum-Totholz (Erle, Birke oder ähnliche) ab, die im Substrat lebenden Larven benötigen etwa zwei Jahre Entwicklungszeit bis zur Verpuppung. Im Gegensatz zu seinem wohl berühmtesten Verwandten, den Körnerbock, der im Zuge so manchen Bebauungsplans in der Region schon häufig umgesiedelt wurde, ist der Schmalbock ein eher unscheinbarer Geselle, der nur selten in den heimischen Gärten anzutreffen ist. sz

