Champagner-Galopp beim Kirchenkonzert

Altlussheim.Die evangelische Kirche ist auch am dritten Advent erfüllt von Musik. Der Musikverein lädt ein zu seinem traditionellen Kirchenkonzert am 15. Dezember um 17 Uhr. Der erste Teil ist der weltlichen Musik gewidmet. Dirigent Klaus Gehrlein hat den "Champagner-Galopp" einstudiert und die Besucher dürften sich über Evergreens wie "Over the rainbow" freuen.

Weihnachtlich wird es im zweiten

...

Sie sehen 60% der insgesamt 650 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 04.12.2013