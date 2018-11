Christoph Beil legt Mandat nach fast 15 Jahren nieder

Altlußheim.„Christoph Beil hat in seinen nahezu 15 Jahren als Mitglied des Gemeinderats für Altlußheim und seine Bürgerinnen und Bürger eine herausragende Arbeit geleistet“, stellte SPD-Gemeinderat und Ortsvereinsvorsitzender Dieter Hoffstätter anlässlich einer Sondersitzung der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion fest.

Anlass war die Mitteilung von Beil, dass er aus dem Gemeinderat ausscheide, da sein Lebensmittelpunkt künftig aus familiären Gründen in Heilbronn sein werde. Seine Verabschiedung aus dem Ratsgremium sei in der Gemeinderatssitzung am 4. Dezember vorgesehen.

Erstmals sei Beil im Juni 2004 mit damals 21 Jahren als einer der jüngsten Gemeinderäte in Baden-Württemberg in den Altlußheimer Gemeinderat gewählt worden, erinnerte Hoffstätter. Schon bei seiner Wiederwahl 2009 habe er die zweitmeisten Stimmen aller Bewerber erzielt. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Bausachverständiger seiner Partei hätten ihn die Bürger 2014 mit dem besten Stimmergebnis aller 14 Gemeinderäte erneut in das Ratsgremium geschickt. Dort sei er von der SPD-Fraktion zu ihrem Vorsitzenden und von allen Fraktionen zu einem der stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden.

Vertrauen über Parteigrenzen

Das Christoph Beil über die Parteigrenzen hinweg entgegengebrachte Vertrauen der Wähler beruhe, wie Hoffstätter erläuterte, auf seinen „besonderen fachlichen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften“. Als Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Master of Public Management sei er beruflich als persönlicher Referent der Bürgermeisterin für Bildung, Jugend und Gesundheit der Stadt Mannheim an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung beschäftigt.

Politisch engagiere er sich – mit 22 Jahren schon von 2006 bis 2011 als jüngster Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in der Nachkriegszeit aktiv – in Nachfolge des verstorbenen Bürgermeister Gerhard Greiner als Vorsitzender der sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik des Rhein-Neckar-Kreises und im Landesvorstand dieser Organisation. Ferner sei er Lehrbeauftragter für Kommunalpolitik an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Autor zweier Buchveröffentlichungen über kommunalpolitische und kommunalverfassungsrechtliche Themen und bei der Kommunalakademie der Friedrich-Ebert-Stiftung als Referent und Teamer tätig.

Zu „Gesicht der SPD“ geworden

Dies alles und seine Nähe zu den Menschen mache ihn „zum Gesicht der SPD und ihrer Gemeinderatsarbeit, zum Ideengeber der Fraktion und Brückenbauer zu den anderen Fraktionen und zu einem der herausragenden Kommunalpolitiker der Geschichte unseres Ortes“, sagte Hoffstätter. Als Ausdruck des Danks für seine geleistete Arbeit überreichte er Christoph Beil auch im Namen der SPD-Gemeinderätinnen Charlotte Jung-Cron und Christa Rettig eine Ehrenurkunde der Fraktion. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 19.11.2018