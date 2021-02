Corona hat Kirchenneubau in Altlußheim und Neulußheim gebremst

Grünland statt Gotteshaus: Ein Trampelpfad zieht sich über das Areal an der Einmündung der Salierstraße (l.) in die Altlußheimer Hauptstraße, wo der Gemeinderat bereits 2014 einer Gemeinbedarfsfläche für den Bau des katholischen Zentrums zugestimmt hat. Die Kita Sonnenschein im Hintergrund ist seit Herbst 2015 in Betrieb und schon gewachsen. Die Kirche hätte nach früheren Plänen seitdem auch stehen sollen.

© Lenhardt