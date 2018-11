Da kann nicht jeder bauen, wie er will

Altlussheim.Der Gemeinderat hatte vor zwei Jahren für den Planbereich „Altreut 3, Wohn- und Gewerbegebiet“, eine Veränderungssperre beschlossen. Danach war für den Bereich des Wohngebietes „Alte Gärtnerei“ ein selbstständiger Bebauungsplan aufgestellt worden. Die Veränderungssperre läuft jetzt aus. Deshalb beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Verlängerung um ein Jahr. Vom Geltungsbereich ausgenommen sind die Bereiche der „Alten Gärtnerei“ und der Einzelhandelsflächen.

Diskutiert wurde der Bauantrag zum Ausbau eines Dachgeschosses zu einer dritten Wohneinheit mit Aufbau einer Dachgaube in der Mühlstraße 69. In den Beschlussvorschlag eingearbeitet war die Forderung nach einem zusätzlichen Stellplatz, vorzugsweise im Vorgarten, um den Parkdruck zu vermindern.

Friedbert Blaschke (FWV) stimmte gegen den Antrag. Er könne sich nicht vorstellen, dass so ein Stellplatz gut zu befahren sei. Dieter Hoffstätter (SPD) hielt den Parkplatz im Vorgartenbereich für sinnvoll, etwa die Hälfte des Vorgartens bliebe erhalten. Ines Schweickert (CDU) und Dr. Holger O. Porath (Grüne) waren dafür, Axel Müller (fraktionslos) dagegen. Der Bauantrag ging mehrheitlich durch.

Der Antrag zum Ausbau des Dachgeschosses und Neubau einer Dachgaube im hinteren Gebäude in der Schulstraße 32 wurde ohne Gegenstimmen genehmigt. Die Errichtung einer gartenseitigen Schleppgaube am Wohnhaus in der Schwabenstraße 29 füge sich ebenfalls in die Umgebung ein, meinte das Ratsgremium und war einstimmig dafür.

Umbau wirft Fragen auf

Der Antrag zum Umbau und zur Erweiterung eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße 133 wurde besonders ausgiebig diskutiert. Unter städtebaulichen Gesichtspunkten sei die Auflösung der Traufe „in diesem Quartier kritisch zu betrachten“, hieß es in der Erläuterung. Im weiteren Verlauf der Hauptstraße seien jedoch vereinzelt Zwerchgiebel in verschiedenen Ausführungen zu finden, so dass auch im vorliegenden Fall eine Ausnahme genehmigt werden könne. Dieter Hoffstätter (SPD) meinte, die Verwaltung möge die Baurechtsbehörde darauf hinweisen, dass der seitliche Anbau auf die Grenze des Nachbarn in der Blautannenstraße gebaut werden soll. Friedbert Blaschke (FWV) lehnte ab, weil durch den Anbau im Hof ein zweiter Eingang geschaffen werde. Im Ober- und Dachgeschoss gebe es eine Vielzahl von Zimmern, ohne Küche und Wasseranschluss. Ines Schweickert (CDU) wunderte sich ebenfalls über das Bauvorhaben, gab aber ihre Zustimmung. Dr. Holger O. Porath (Grüne) konnte sich auch keinen Reim machen: „Ein separater Eingang und keine Küche, wir wissen nicht, was der Bauherr beabsichtigt.“

„Wir können nur das bewerten, was wir im Bauantrag angeboten bekommen“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Kay Schweikert. Wenn etwas anderes gemacht werde, sei die Entscheidung Sache des Baurechtsamts der Verwaltungsgemeinschaft, meinte sein Fraktionskollege Dr. Marco Veselka. Der Beschlussvorschlag wurde abgelehnt.

