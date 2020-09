Da sieht die Gärtnerin rot

Haben Sie schon mal versucht, Tomaten zu ziehen? Sind Sie Hobbygärtner, der vom winzigen Samen bis hin zur prallen, roten Tomate seine Freude hat? Ich bewundere alle Hobbygärtner – sie haben meinen größten Respekt!

Warum? Nun, von meiner Freundin Renate bekam ich im Frühjahr, versorgt mit guten Ratschlägen – „gießen, düngen, geizen“ – zwei zarte Pflänzchen mit auf den Weg. Ich bin eher der Büromensch. Habe viel Freude an meinem kleinen übersichtlichen Garten. Viele Blumen. Mit Gemüse, Petersilie und Co. stehe ich eher auf Kriegsfuß.

Also, dann los vor einigen Wochen. Das kann ja nicht schwer sein. Blumentopf und Erde, beide Pflanzen rein, fertig. Am Heranwachsen hatte ich noch meine Freude. Stangen gekauft. Ach ja, Dünger hatte Renate gesagt. Baumarkt, Stäbchen, ziemlich teuer. Erster Gedanke: „Was kostet eigentlich ein Kilo Biotomaten?“ Ach ja, geizen? Dafür gibts Internet.

Nach einiger Zeit die ersten Blüten und die sichtbare, tägliche Aufforderung der Pflanze „gieß mich, ich mach sonst schlapp“. Nun hatte ich Beschäftigung, die Regentonne war schnell leer, bin gespannt auf die kommende Wasserrechnung.

Andächtig betrachtete ich die ersten Tomaten, komische Sorte, länglich. Etliche hatten braune Stellen, wie abgestempelt. Jetzt musste Renate, die mit dem grünen Daumen, her. Diagnose: Zu wenig Erde, zu viel gedüngt, zu wenig gegeizt, nimm als Rettung Magnesium oder hatte sie Kalzium gesagt? Magnesium hatte ich in Tablettenform, von wegen kribbelnder Füße. Muss man ja nicht noch extra kaufen. Gesagt, getan. Urlaub abgesagt, täglich die Pflanze gegossen und im Auge behalten. Kann man ja niemandem überlassen. Man will sich ja nicht blamieren.

Ich glaube, die Tomaten und ich werden keine Freude. Vielleicht hätte ich mit ihr reden müssen. Jetzt, wo das Grün schrumpelig wird, ernte ich die ersten wenigen roten Tomaten. Geschmack, na ja. Morgen gehe ich übrigens einkaufen. Tomaten.

P.S: Mein netter Nachbar hat am Zaun Kürbis gepflanzt. Der ist heimlich zu mir rüber und gedeiht prächtig. Der Kürbis! Nächstes Jahr pflanze ich auch Kürbis.

