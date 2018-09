Da wird auf Tischen getanzt

Hallo Kinder, jetzt im Herbst gibt es wieder viele Feste. Überall wird Kerwe (Kirchweih) gefeiert. Das ist mittlerweile eine Veranstaltung für die ganze Familie. Kerwe findet fast immer auf dem Messplatz statt. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Es gibt Karussells, Autoscooter, Zuckerwatte und viele andere tolle Sachen für Kinder. Im Herbst gibt es aber auch immer mehr Oktoberfeste. Das größte und bekannteste auf der Welt wird gerade wieder in München gefeiert – auch wenn noch nicht Oktober ist. Dieses größte Volksfest der Welt fand zum ersten Mal im Jahr 1810 statt. Heute wird nicht nur in München Oktoberfest gefeiert – selbst in Amerika und in Thailand. Bei uns veranstalten viele Vereine ein solches Fest, ganz nach dem großen Münchener Vorbild, aber ohne Rummelplatz. Meist gibt es ein speziell für das Fest gebrautes Bier. Immer jedoch sind viele Besucher angezogen wie die Vorbilder in München. Frauen tragen ein Dirndl, Männer holen ihre Lederhosen aus dem Schrank. Das sind ganz typische bayerische Trachten. In den Sporthallen wie in der Altlußheimer Rheinfrankenhalle wird kräftig und ausgelassen gefeiert. Um eine tolle Stimmung zu bekommen, verpflichten die meisten Veranstalter Musikbands oder Sänger, die mit ihren Liedern dafür sorgen, dass die Besucher mitsingen können und bei bester Laune oft sogar auf den Tischen tanzen.

