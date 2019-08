„Das Ergebnis kann sich sehen lassen“

Altlußheim.Zum ersten Mal nahm das Familienzentrum Regenbogen am Ferienprogramm der Gemeinde teil. Mittags ging es los, 16 Kinder kamen zum Batiken in die Grillhütte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jedes Kind durfte seine eigenen Sachen zum Batiken mitbringen. So wurden T-Shirts, Taschen, Kissenbezüge und vieles mehr in verschiedenen Techniken gefaltet und gebunden. Danach mussten die Sachen in der gewünschten Farbe eine Stunde lang im Eimer baden.

Zur Stärkung gab es zwischendurch Hot Dogs. Die Spannung war groß, als die gebatikten Sachen auseinandergefaltet wurden. Alle waren begeistert von den Ergebnissen, so die Pressemitteilung.

Dem Team rund um Catrin Donoghue, Bianka Hoffmann, Rudi Gera, Svenja Greve, Charlotte Jung-Cron und Dagmar Pack habe es viel Spaß gemacht und ein Wiedersehen beim Ferienprogramm im kommenden Jahr wird in Aussicht gestellt. zg

