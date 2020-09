Das königliche Spiel im VHS-Kurs lernen

Altlußheim.Der Kurs „Schach für Einsteiger – Erlernen Sie an fünf Abenden das königliche Spiel“, den der Schach- und Skatclub in Zusammenarbeit mit der VHS Hockenheim im Frühjahr 2019 erstmals anbot, fand großen Anklang. Daher wird der Schachkurs für Erwachsene, die das Spiel neu erlernen oder sich darin verbessern möchten, auch im Herbst angeboten.

Der Kurs wird am Dienstag, 6., 13. und 20. Oktober sowie am 3. und 10. November, jeweils von 19 bis 21 Uhr in den Räumlichkeiten des Schach- und Skatclubs im Bürgerhaus, Rathausplatz 2, stattfinden. vhs

Info: Infos und Anmeldung unter www.vhs-hockenheim.de

