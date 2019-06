Das königliche Spiel kennt keine Altersgrenzen

Altlußheim.An fünf Abenden fand im Bürgerhaus ein Schachkurs für Erwachsene unter der Leitung von Rainer Molfenter, Trainer und Vorsitzender des Schach- und Skatclub Altlußheim, statt. Ziele und Motive der Teilnehmer waren unterschiedlich. „Ich hatte vor 30 Jahren schon mal Schach gespielt und wollte meine Kenntnisse auffrischen“, „Ich habe mich schon immer für Schach interessiert, hatte aber nie die Zeit das Spiel richtig zu lernen“, „Mein Enkel stand plötzlich vor mir und wollte Schach mit mir spielen. Ich kannte aber die Regeln nicht“ oder „Jetzt wo ich in Rente bin, wollte ich auch geistig fit bleiben und mein Gehirn trainieren“, waren häufig zu hörende Erklärungen.

„Wunderbare Sportart“

Rainer Molfenter erklärt: „Schach ist eine wunderbare Sportart, die mit einfachen Mitteln überall ausgeübt werden kann. Ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, ob deutsch oder aus einem anderen Land kommend, ob christlich oder einer anderer Glaubensrichtung angehörend, ob behindert oder nicht – Schach verbindet in jeder Hinsicht, da es in unserer Philosophie nur Schachspielende gibt.“

Er berichtet, dass immer mal wieder interessierte Personen an den Spielabenden erscheinen, aber dass man als Schachverein oftmals davon ausgehe, dass dieser Personenkreis bereits Schach spielen könne. Bei Kindern und Jugendlichen werde das Spiel von Grund auf vermittelt. Bei Erwachsenen sei dies bisher nicht der Fall gewesen und beim Schach- und Skatclub Altlußheim habe man sich die Frage gestellt, warum das so sei und wie man dieses Thema angehen könne.

Weiter führt er aus, dass der SSC Altlußheim neue Mitglieder gewinnen möchte, was auch im Schüler- und Jugendbereich gelinge, da hier ein erfolgreiches Konzept erarbeitet und auch umgesetzt worden sei. Die Gemeinde stellt dem SSC barrierefreie Räumlichkeiten im Bürgerhaus zur Verfügung, die von der Ausstattung und den Möglichkeiten im kompletten Schachbezirk Mannheim mit Abstand eine Idealsituation für einen Verein darstellten.

Fortsetzung geplant

Zusammen mit der VHS Hockenheim sei man, so Molfenter, konzeptionell das Thema Schach für Einsteiger (ein Kurs für Erwachsene) angegangen, und freue sich sehr, nun fünf weiteren Personen die Grundkenntnisse des Schachspiels vermittelt zu haben. Der Schach- und Skatclub freue sich bereits darauf, diesen Kreis in seinen Spielabenden als Mitglieder unter dem Motto „die Grundkenntnisse sind nun vorhanden, nun gilt es das Gelernte in der Spielroutine umzusetzen“ begrüßen zu dürfen.

Auch im Herbst, 24. September bis 22. Oktober, wird der Schach- und Skatclub Altlußheim zusammen mit der VHS Hockenheim an fünf Abenden eine Kursreihe starten. Jeder, der das Schachspiel erlernen möchte, ist eingeladen. cs

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.06.2019