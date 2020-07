Das Leben ist zurückgekehrt

Altlußheim.Da war Spaß und Freude vorprogrammiert. Die Schulkindbetreuung „Tintenkleckser“ ist nach der Corona-Pause zurück im alten Lehrerwohnhaus – 55 Kinder beleben die Räumlichkeiten wieder. Es waren dann doch zahlreiche Eltern, die gleich ab dem ersten Tag der Wiedereröffnung diese Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder nach der Schule wieder nutzten, wie die Gemeinde mitteilt.

Die Kinder mussten sich beim ersten Besuch zuerst neu orientieren und sich an die vielen Änderungen gewöhnen: Zwei Eingänge, damit man sozusagen eine Einbahnregelung im Haus hat, neue Regeln wie Händewaschen und Mundschutz tragen, Betreuer mit Mundschutz akzeptieren, kleinere Gruppen, getrenntes Sitzen an den Esstischen – alles neue Erfahrungen für die Kinder in ihrer außerschulischen Betreuungsumgebung.

Toben nur in kleinen Gruppen

Sabine Sczepansky, Leiterin der Schulkindbetreuung, lobte die Kinder für ihr vorbildliches Verhalten, welches am zweiten Tag schon dazu führte, dass fast alles reibungslos ablief. Das Schmökern in der kleinen Bücherei, das Spielen an den verschiedenen Tischen, die Turn- und Klettermöglichkeiten, all das wurde von den Kindern in kleinen Gruppen genutzt. Abstand halten müssen nur die Betreuer, was laut Aussage von Sabine Sczepansky auch sehr gut durch die großzügigen Räumlichkeiten möglich ist. Das Tragen einer Mund-Nase-Maske für die Kinder ist nur so lange Pflicht, bis sie in ihrem jeweiligen Raum angekommen sind. Das Einhalten der Hygieneregeln beim Essen ist durch Einzeltische und durch Aufteilung in zwei Ess-Schichten gewährleistet. Auch das wurde schnell von den Kindern akzeptiert und umgesetzt.

Als „Entschädigung“ für die vielen neuen Verhaltensregeln überraschte das Betreuerteam die Kinder am ersten Tag mit farblich umgestalteten Räumen. In der coronafreien Zeit hatten sie ganze Arbeit geleistet und die Wände bunt und mit tollen Bildern bemalt. Ein Graffiti von den zwei Mitstreitern vom Bundesfreiwilligendienst (Bufdis) vollendete die Überraschung.

Beim Spielen im Hof müssen die Kinder keine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Es wird lediglich darauf geachtet, dass die Kinder in kleinen Gruppen, getrennt von anderen Gruppen, spielen, wie es heißt. Auch wird die Anzahl der Kinder insgesamt im Hof durch die Einteilung in unterschiedliche Nutzungszeiten überschaubar gehalten. Die Spielgeräte werden beim Wechsel der Gruppen desinfiziert.

Nach den Ferien wird die Zahl der zu betreuenden Kinder von jetzt 74 auf 92 steigen. Eine neue Herausforderung für den Ablauf der Kinderbetreuung während der Corona-Krise, wenn man bedenkt, dass in „normalen“ Zeiten mit acht Kindern angefangen wurde. Die Zahl der Betreuer hat sich seit damals von zwei auf sechs Mitarbeiterinnen und zwei Personen im Bundesfreiwilligendienst gesteigert. Die Situation wird sich dann merklich „verschärfen“, auch was das Essen mit den Kindern und die Hausaufgabenbetreuung betrifft.

Zuverlässige Mitarbeiter

Sabine Sczepansky, schon 25 Jahre als Leitung dieser Einrichtung im Dienst der Gemeinde Altlußheim tätig, sieht dem aber gelassen entgegen. Derzeit habe sie sehr gute zuverlässige Mitarbeiter, auf die sie sich 100 Prozent verlassen kann, was für die Gewährleistung der täglichen Kinderbetreuung ein sehr wichtiger Faktor ist. Durch die hohe Anzahl der Kinder ist sie selbst derzeit fast nur im Büro anzutreffen, um der vielen Schreibtischarbeit Herr zu werden. Alles wird genauestens dokumentiert, vom Erstellen der Hygieneschutzkonzepte, der Gruppenzuordnungen der Kinder bis hin zur Erfassung der Daten von den angemeldeten Kindern, damit schnellstmöglich bei einer Corona-Infektion die Nachverfolgung gewährleistet werden kann.

Ansonsten bringt sie sich auch gerne als Notnagel in allen Bereichen ein, wenn dies erforderlich ist. Fazit: Selbst während der Corona-Zeit lässt sich, wenn auch nach bestimmten Regeln, die Kinderbetreuung der „Tintenkleckser“ weiterführen, was viele Eltern bestimmt freuen dürfte. as/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.07.2020