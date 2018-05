Anzeige

Neulußheim.Eine kleine Pause vor der Halle. Zum Verschnaufen, nach dem Tanzen abkühlen und zum Plaudern. Mit roten Wangen berichteten Linda Schwartz aus Hockenheim und Michelle sowie Jennifer Schwartz, die eigens aus Reilingen gekommen waren, von ihrer Leidenschaft für die Band, die in der Turnhalle in der Ortsmitte gerade zum Tanz in den Mai einlud.

„Die sind einfach klasse, machen Stimmung, die sind greifbar“, schwärmten die drei Mädels und auch Jörg Jahnke aus Ketsch hielt den Daumen nach oben.

Ein Schwenk in die 1960er

Wenn schon in den Mai schwofen, dann wenigstens richtig. „Dougie and the Blind Brothers“ bekamen von so viel Lob gerade nichts mit, denn die Band rockte sich auf der Bühne die Seele aus dem Leib. Mit Michael-Jackson-Klassikern oder bekannten Rhythmen der „4 Non Blondes“ und einem kleinen Schwenk in die 1960er Jahre hatten die längst ihr Publikum im Griff – auch wenn sie mit Verspätung in die Show starteten. „Sing, drink, dance and kiss rock covers“ – mit diesem knallharten Genre-Mix locken sie auf ihrer Facebook-Seite und prägen sich live noch viel deutlicher ein.