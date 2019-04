Das sportliche Angebot im Team sichern

Altlußheim.Mit einer Matinee hat der Turnverein Altlußheim 1894 (TVA) in der Rheinfrankenhalle sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Gestartet wurde um 11 Uhr mit einem Sektempfang. Vorsitzender Serkan Yildirim begrüßte danach die Bürgermeister aus Altlußheim und der Partnergemeinde Gersdorf, Uwe Grempels und Eric Seidel, sowie die anwesenden Gemeinderäte und Vertreter der Verbände, der ortsansässigen Vereine und natürlich die Mitglieder. In seiner Rede ließ er die Gründerjahre Revue passieren und ging auch auf die Schwierigkeiten nach den beiden Weltkriegen ein.

In den vergangenen 125 Jahren, so Yildirim, stand der TVA immer für kulturelles Engagement, reichhaltiges sportliches Angebot sowie natürlich Teamgeist. Diese Eigenschaften sollen auch in Zukunft die Grundpfeiler des Vereins sein. Auch betonte er, dass ohne das Engagement der vielen Ehrenamtlichen der Verein gar nicht existenzfähig wäre und sprach allen, die den Verein unterstützen ein grosses Dankeschön aus.

Gegen gesellschaftlichen Wandel

Der Vorsitzende sprach gleichzeitig den Wunsch aus, dass es auch in Zukunft viele dieser Unterstützer geben wird. Trotz des gesellschaftlichen Wandels, sowie der sonstigen reichhaltigen Angebote, werde der TVA seine ganze Kraft in Zukunft dafür einsetzen, dass die Ideale des Vereins weiterhin Bestand haben und auf jeden Fall das 150 jährige Bestehen gefeiert werden kann.

Grußworte sprachen Bürgermeister Uwe Grempels, Volker Lieboner, Vorsitzender der Badischen Sportjugend, Kurt Klumpp, Badischer Turnerbund, und Werner Mondl, Turngau Mannheim. Die Redner betonten den Respekt vor dem großartigen Jubiläum und den vergangenen und heutigen Leistungen des Vereines. Neben großzügigen finanziellen Zugaben wurden auch entsprechende Urkunden an den Vorsitzenden überreicht.

Der Bürgermeister der Partnergemeinde Gersdorf, Eric Seidel, würdigte als ehemaliger Vorsitzender des Turnvereins SSV Blau-Weiß Gersdorf die Kooperation der beiden Vereine und überreichte den Übungsleitern als Geschenk eine Sprunghilfe für Salto, Flick-Flack und andere Übungen.

Die musikalische Untermalung erfolgte durch die Musikschule von Richard Schmitt. Aufgetreten sind Ramon und Alicia Söhngen. Für ihre tollen Darbietungen war ihnen der Applaus sicher.

Als letzter Punkt der Matinee stand die Ehrung besonderer Mitglieder an. Zuerst wurde Melitta Hoffmann (Bild) auf die Bühne gebeten. Sie ist 1941 in den Verein eingetreten. Von 1959 bis 2017 hat sie im Verein als Übungsleiterin fungiert. Auch hat sie über Jahre das Altlußheimer Ferienprogramm gestaltet und zahlreiche Landes- und Deutsche Sportfeste aktiv besucht. Für diese außergewöhnliche Leistung wurde ihr eine der höchsten Auszeichnungen im Turnsport verliehen: die goldene Verdienstplakette des Badischen Turnerbundes von Kurt Klumpp.

Ein weiterer Höhepunkt war die Ernennung von Manfred Bühler (Bild) zum Ehrenvorsitzenden des TV Altlußheim. Seine jahrzehntelangen vielfältigen Funktionen im Verein, unter anderem als Vorsitzender, haben den Turnrat dazu bewogen, ihm diese Ehre zuteilwerden zu lassen.

Manfred Zahn (Bild) ist seit 1958 aktives Mitglied beim TVA. Er vertrat die Vereinsfarben bei zahlreichen Landes- und Deutschen Turnfesten. Zuletzt als 79-Jähriger 2018 beim Landesturnfest in Weinheim. Dafür wurde ihm die Vereinsehrenplakette in Silber verliehen.

Mit der silbernen Vereinsehrennadel wurde Reinhard Hoffmann (Bild) ausgezeichnet. Seit 1997 ist er Abteilungsleiter Leichtathletik und erfolgreicher Trainer.

Hans-Joachim Müller (Bild) wurde für 23 Jahre im Turnrat, davon die ersten 15 Jahre als Leiter der Turnabteilung und seit 2011 als Kassierer mit der bronzenen Vereinsehrennadel geehrt.

Sabine Sczepansky wurde die goldene Vereinsehrennadel verliehen für ihre Tätigkeit im Turnrat seit 1992. Anfänglich als stellvertretende Abteilungsleiterin Turnen, jahrelange Übungsleiterin und seit 2011 als Schriftführerin im Hauptverein. Ralf Gulba erhielt die bronzene Vereinsplakette für 22 Jahre im Vorstand, davon sechs Jahre als Vorsitzender.

Nach Beendigung des sehr kurzweiligen offiziellen Teils konnte das kalte Büfett ausreichend genossen und zu Smalltalk und auch ernsthafteren Gesprächen genutzt werden. Von dieser Möglichkeit wurde ausgiebig Gebrauch gemacht.

Damit war der Jubiläumstag noch lange nicht zu Ende. Nach einer kurzen Umbauphase stand die Halle für „Der Verein stellt sich vor“ zur Verfügung. Hierbei wurde den Besuchern das Leistungsspektrum und Angebot des Vereines präsentiert.

Zuerst zeigte die Handballabteilung Ausschnitte aus ihrem Trainingsprogramm. Bei tollen Wettkämpfen an der Tischtennisplatte konnten die Zuschauer die hart umkämpften Duelle hautnah erleben. Eines davon zwischen den Bürgermeistern Grempels und Seidel. Gerüchteweise ging das Spiel 33 zu 33 aus. Vor der Pause zeigte die Leichtathletikabteilung Ausschnitte aus ihrem Trainingsangebot, Kugelstoßen und Sprint- und Hürdenlauf. In der Pause lud der Turnverein seine Gäste zu einem reichhaltigen Kuchenbüfett und Kaffee ein.

Den Abschluss des Jubiläumstages bildete die Turnabteilung mit ihrer Darbietung. Es war toll mit anzusehen, mit welcher Begeisterung die Kleinsten die turnerischen Hindernisse meisterten. Die Größeren zeigten ihr Können an den vier Wettkampfgeräten Boden, Reck, Barren und Sprung.

Somit ging ein langer Tag zu Ende und Vorsitzender Serkan Yildirim bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen und Helfern, die diesen Tag erst ermöglicht haben und halfen, den TVA gebührend zu feiern. hmü

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 13.04.2019