Das Wissen bündeln

Altlußheim.Wie einer Grafik zu entnehmen war, die hinter Bürgermeister Uwe Grempels an die Wand gebeamt wurde, gibt es in Deutschland 1380 Gutachterausschüsse in Deutschland – davon allein etwa 900 in Baden-Württemberg. Mit dieser kleinparzelligen Einteilung im Land sind die vom Gesetzgeber mittlerweile gewünschten Fallzahlen nicht zu erreichen. Rund 1000 sollten es im Jahr sein, damit die ermittelten Werte belastbar sind.

Wie Bürgermeister Uwe Grempels in der Gemeinderatssitzung betonte, würde selbst ein Zusammenschluss der vier Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft keine Abhilfe schaffen. Erst ein gemeinsamer Gutachterausschuss im Sprengel Schwetzingen und Hockenheim bringt die erforderlichen Zahlen. Gegen den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit den Kommunen – Neulußheim, Reilingen, Hockenheim, Plankstadt, Oftersheim, Eppelheim, Brühl, Ketsch und Schwetzingen –erhoben sich im Rat keine Gegenstimmen. Im Gegenteil, die Fraktionen stimmten gerne zu. Kay Schweikert (CDU) lobte die bessere Ressourcenausnutzung, Klaus Oettinger (FWV) sprach von gebündeltem Know-how und Dieter Hoffstätter (SPD) sah das Kooperationsprinzip über das Kirchturmprinzip siegen. Axel Müller (Grüne) stimmte zu und merkte an, dass die personellen Entscheidung – wer in den Ausschuss entsandt wird – später getroffen werden.

Baugenehmigung ist Formsache

Mit zwei Bauanträgen, die zur Entscheidung vorlagen, hatte der Rat keine großen Schwierigkeiten. Bei der geplanten Erweiterung eines Wohnhauses in der Hauptstraße wurden alle Vorgaben eingehalten, die Zustimmung war Formsache. Ein weiteres Vorhaben in der Hauptstraße wurde nur unter Vorbehalt gebilligt. Der Bauherr hat mit geplanten Umbauten gut 85 Prozent der Grundstücksfläche überbaut – erlaubt sind maximal 80 Prozent.

Um dem Antrag zustimmen zu können, machte der Rat einige Auflagen. So soll ein Dach begrünt und ein Baum gepflanzt werden. Und, darauf wurde großen Wert gelegt, es soll auch kontrolliert werden, ob die Auflagen erfüllt sind. aw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019