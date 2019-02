Delegation nimmt am Jubiläum teil

Altlußheim.Die Gemeinde bietet eine Fahrt in die Partnergemeinde Gersdorf an, die in diesem Jahr ihr 850-jähriges Bestehen feiert. Die Fahrt findet von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, beziehungsweise bis Montag, 1. Juli, statt.

Die Abfahrt ist für Freitag, 28. Juni, 9 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus geplant. Die Teilnehmer werden im Hotel „3 Schwanen“ in Hohenstein-Ernstthal und im Hotel „Bürgerhof“ in Wüstenbrand untergebracht. Die Rückfahrt des einen Busses erfolgt am Sonntag, 30. Juni, nach dem Festumzug gegen 18 Uhr. Der zweite Bus wird am Montag, 1. Juli, nach dem Frühstück die Heimreise antreten. Die Kosten für den Bus trägt die Gemeinde, Hotel- und Verpflegungskosten die Teilnehmer selbst. Interessierte können im Sekretariat bei Annette Schmidt weitere Informationen erhalten und sich verbindlich bis spätestens Freitag, 15. März, unter Telefon 06205/39 43 11 anmelden. zg

