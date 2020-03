Dem Müll zu Leibe rücken

Altlußheim.Der Dreck-weg-Tag der Gemeinde Altlußheim findet am Samstag, 4. April, von 9 bis 12 Uhr für die ehrenamtlichen Helfer der Gemeinde statt. Treffpunkt ist für alle am Feuerwehrhaus. Dabei werden engagierte Bürger dem unachtsam in die Natur geworfenen Müll mit Zangen, Handschuhen und Säcken auf den Leib rücken und die Umgebung von Plastik und Unrat befreien.

Vor Ort sollen Gruppen gebildet werden, die sich dann in die vorgegebenen Sammelgebiete aufteilen, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Der vorgefundene Müll wird anschließend von Bauhofmitarbeitern abgeholt. Die Gemeinde empfiehlt in ihrer Mitteilung für alle Helfer festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung. Die notwendige Ausrüstung wie Handschuhe, Müllzangen und Müllsäcke werde von der Verwaltung Altlußheim zur Verfügung gestellt. Weiter weist die Gemeinde in ihrer Mitteilung darauf hin, dass bei dieser Veranstaltung fotografiert werde. Die Bilder würden anschließend auf der Webseite oder in den Printmedien veröffentlicht. Wer nicht fotografiert werden möchte, könne sich an den jeweiligen Fotografen wenden.

Nach Abschluss der Arbeiten gibt es für die Ehrenamtlichen ein Vesper und Getränke zur Stärkung. Wer bei dieser Aktion mitmachen will, wird gebeten, sich bis zum Dienstag, 24. März, beim Ordnungsamt unter Telefon 06205/39 43 31 oder per E-Mail an sebastian.erb@altlussheim.de anzumelden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020