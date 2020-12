Den Advent im Internet gefeiert

Altlußheim.Bei der evangelischen Kirchengemeinde findet am Samstag, 19. Dezember, aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen kein Turmsingen statt.

Am Sonntag, 20. Dezember, 10 Uhr, wird ein Singgottesdienst zum vierten Advent auf dem Youtube-Kanal EvKiAltlussheim eingestellt. Es ist schon zur Tradition geworden, dass in diesem Gottesdienst die Gemeinde sich auf den Weg zur Krippe mit Singen macht.

Alte und neue Lieder zu Advent und Weihnachten werden gesungen. Damit kommt gerade im Pandemiejahr die Gemeinde denen entgegen, die das gemeinsame Singen der Lieder vermissen und dies nun in der weiten Gemeinschaft zu Hause kräftig tun können.

In der Predigt geht Pfarrer Matthias Zaiss auf das Lied der Maria, das Magnificat ein. So lautet auch das Thema des Gottesdienstes „Mit dir, Maria singen wir“. Auch wird das Friedenslicht von Bethlehem leuchten und Pfarrer Zais geht auf seine Bedeutung ein. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Thema: Frieden überwindet Grenzen. mz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020